L'école? Française ou italienne. L'éoque? XVIIIe siècle. Il s'agit d'un paysage animé au bord d’un fleuve ou d'une rivière.

On parle d'une huile sur toile. Le cadre en bois doré à vue ovale est très probablement d’époque. On peut estimer son prix entre 1600 et 3200 euros.

Pour pouvoir attribuer ce joli paysage au coucher de soleil, il faudrait voir de plus près la technique picturale et analyser les costumes des petits personnages représentés. Certains choix de l’artiste, surtout dans la composition, nous font penser aux paysages français ou italiens. La toile à trame épaisse et le cadre en bois doré sont typiques du XVIIIè siècle.