Il existe plus de 500 espèces de souris dans le monde. Dont une très particulière qui ne ressemble pas à ses congénères rongeurs. Il s’agit du petit boîtier qui vous permet de déplacer le curseur de l’écran de votre ordinateur auquel il est relié par un câble fin qui ressemble à la queue d’une petite souris, d’où vient d’ailleurs le nom qui lui a été donné. Et qui est resté même, si, de nos jours, la plupart de ces souris très spéciales fonctionnent sans fil.

Le premier exemplaire de cette souris a été créé en 1963 (et présenté au public cinq ans plus tard) par un chercheur américain de Stanford Research Institute de Californie, Douglas Engelbart. Pour être honnête, cette invention est en réalité née dans deux têtes.

Un ancien militaire américain, William English, qui travaillait dans le même institut, mit au point le prototype imaginé par Engelbart. English et Engelbart constituaient le duo idéal : l’un avait les idées, l’autre les concrétisait. L’appareil créé se présentait sous la forme d’un boîtier constitué d’un bouton sur la face supérieure et recouvrant deux petites roues.

Dans la foulée, la puissante société allemande Telefunken imagina la souris à bille qui pouvait être branchée à un micro-ordinateur et qui, tout en étant basée sur l’invention des chercheurs américains, était plus facile à utiliser grâce à un curseur central. Elle permettait également de réaliser des opérations graphiques.

En 1979, Jean-Daniel Nicoud, un informaticien suisse de l’École Polytechnique fédérale de Lausanne inventa la souris optique. La première souris sans fil fut produite en 1984 par la marque suisse Logitech suivant une technique semblable à celle d’une télécommande de télévision. La même marque imagina en 2004 la première souris laser. Un an plus tard, Appel créa la souris sans fil Bluetooth.

Aujourd’hui, la souris s’essouffle face au pavé tactile, même si certains estiment que l’utilisation d’une souris améliore nos performances ainsi que notre bien-être.

Des chercheurs du Labo Logi Ergo (un centre de recherche de renommée mondiale basé en Suisse) ont ainsi constaté que le pavé tactile provoque une augmentation de 45 % de l’activité musculaire du cou et des épaules et de 25 % de l’avant-bras par rapport à l’utilisation d’une souris. Le pavé tactile serait donc une source d’inconfort et de fatigue supplémentaire. Conclusion de ces chercheurs : avec une souris, on gagne 50 % en productivité et 30 % en vitesse d’exécution.