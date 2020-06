Quelques plantes se plaisent sous la canicule, dans des sols secs, peu arrosés. Celles originaires du sud mais pas seulement. À découvrir sans attendre

Peut-être est-il temps de changer nos habitudes. Avec le réchauffement climatique, les étés deviennent de plus en plus secs. L’eau de plus en plus rare. Nos jardins sont mis à rude épreuve. Pourtant, un jardin sans arrosage, ça existe ! Aurélien Davroux, ingénieur horticole et conseiller botanique pour des collectivités et des acteurs privés en milieu urbain et périurbain vient de sortir un nouvel ouvrage sur le sujet. Une mine d’informations. Avec lui, innovons et modifions nos horizons et nos plantations. L’occasion de lorgner, une fois n’est pas coutume, vers la Méditerranée, la Californie ou même l’Amérique du Sud. Cela dit, plusieurs situations différentes, parfois extrêmes, poussent obligatoirement à la réflexion. En effet, la sécheresse se conjugue généralement avec soleil, mi-ombre ou ombre totale.

(...)