Cela aurait pu être dangereusement protocolaire sous les ors de la salle du trône du Palais royal...

Mais les 18 ans de la fille aînée du Roi ont été l'occasion de découvrir une princesse à l'aise et joyeuse. Un très beau moment.

Il fallait regarder le jeu des regards pour sentir comme l’émotion familiale comptait parmi les invités de la cérémonie à l’occasion des 18 ans de la princesse Elisabeth. Et si le discours du Roi paraissait un peu protocolaire dans le ton , dans sa forme, il était un concentré de fierté et d’amour d’un père vers sa fille.

(...)