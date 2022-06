Après Lidl et sa collection de sneakers, claquettes et chaussettes en avril 2020, qui se voulait démocratique et dans l’auto-dérision du logo façon "Supreme", voici la collection spéciale festivals d’été proposée par Aldi, pour la 2e fois.

Survêtements complets, bobs, sweats à capuche, t-shirts : la ligne Festivaldi se prend au sérieux du sportwear mais elle est entièrement basée sur les rayures bleu et blanc caractéristiques du logo Aldi. Des pièces "exclusives" : le look entier pourra être remporté uniquement dans le cadre d’un concours et d’une campagne sur les RS. Voici tous les codes du marketing cochés pour rendre la collection désirable, "vue" et créer un buzz positif auprès des jeunes pendant tout l’été pour le distributeur allemand qui se sait de plus en plus populaire auprès de cette cible, qu’il veut attirer encore davantage…

Tout ça n’est pas sans rappeler (à l’envers) le tote bag en cuir de veau (1 275 €) de Balenciaga (groupe Kering) inspiré du motif Barbès ou encore le sac bleu façon cabas Ikea de cette même marque. À 2 145 $ tout de même...

(...)