Voilà une question que devraient se poser tous les jardiniers ! Nous sommes seulement au mois de mai et déjà la sécheresse se fait ressentir dans de nombreuses régions. Une conséquence du réchauffement climatique, que certains nient encore, qui est plus qu’inquiétante. Au jardin, des solutions existent et il est grand temps de les mettre en pratique.