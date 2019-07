C'est encore loin mais c'est maintenant que cela se prépare... Veritas a entamé une collaboration originale avec Véronique Branquinho. La créatrice a sélectionné différentes pièces phares réalisées au cours de sa carrière pour en faire une collection destinée à la création notamment une série de patrons de couture et de tricot, des tissus et de la laine ainsi que des accessoires tels que des sacs à main en cuir et des collants.

C'est une première : la première fois qu'une créatrice belge met un tel nombre de ses propres patrons à disposition du public. C'est un peu comme si Veritas amenait l'open source dans la mode !

Casting mère fille

Pour les photos de la collection, qui seront réalisées en août par un photographe reconnu, Veronique recherche de beaux duos mères-filles. Les filles doivent de préférence avoir plus de 16 ans, mais il n'y a pas de limite d'âge pour les mamans : les dames plus âgées sont également les bienvenues. La seule exigence : elles doivent chacune mesurer au minimum 1,70 m et porter du 38/40. (Cela s'explique par le fait que des prototypes seront utilisés pour la séance photo. Heureusement, les patrons de la collection seront disponibles chez Veritas du 34 au 48 !)

Les mères et filles intéressées peuvent envoyer leurs photos (de préférence un portrait et une photo en pied, en couleur, max. 30 MB pour l'ensemble) par e-mail à casting@veritas.be avant le 21 juillet, en mentionnant leur taille, leur tour de poitrine, leur tour de hanches, leur âge et leurs données de contact. En plus de vivre une journée de shooting, les duos retenus recevront un sac à main et une paire de collants au choix.