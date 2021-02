De nombreuses applications ou GPS existent pour programmer au mieux son itinéraire.

Avec la crise sanitaire, de plus en plus de forêts sont arpentées par les promeneurs à pied, à cheval ou encore à vélo. Pour trouver le meilleur itinéraire possible à vélo, de nombreuses applications existent, mais également des GPS.

ViewRanger, Cyclemeter ou encore Trailforks… Toutes sont des applications pouvant être utilisées pour faire du VTT, mais Strava et Komoot sont probablement les plus réputées en la matière.

La première, spécialement dédiée aux sportifs, a comme avantage d’être "la communauté" des coureurs et d’être conviviale. "C’est un peu le Facebook des cyclistes", souligne Hugues, du magasin "Chez Marcel Bike Shop". La seconde, elle, est simple d’utilisation.

(...)