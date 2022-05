La princesse Astrid de Belgique a mené cette semaine une mission économique à Londres et Oxford. Elle a rencontré le prince Charles dans sa résidence de Clarence House à Londres et a assisté avec la princesse Anne à un hommage à l’infirmière britannique Edith Cavell, fusillée par les Allemands à Schaerbeek en 1915. Les relations entre la famille royale belge et la famille royale britanniques ont aujourd’hui cordiales mais elles ont été proches et familiales par le passé.

Léopold I, premier roi des Belges, est l’oncle de la reine Victoria (1819-1901). Cette dernière est la fille du duc de Kent et de la princesse Viktoria de Saxe-Cobourg, sœur de Léopold. Après un veuvage avec un prince de Leiningen, elle épousa l’un des fils du roi George III. La reine Victoria prenait régulièrement conseil auprès de son oncle, fin stratège et diplomate.

A la génération suivante, les liens entre le roi Léopold II et la reine Victoria continuèrent à être proches. Tous les deux s’écrivaient très régulièrement. Pendant la maladie et fin de vie du prince Léopold, comte de Hainaut (1859-1569), fils de Léopold II, la reine Victoria fut particulièrement présente pour son cousin. Elle lui adressait des lettres s’enquérant de l’évolution de la santé du jeune prince qui souffrait du péricardite aiguë après être tombé dans un bassin du château de Laeken. Elle dépêcha à différentes reprises son médecin personnel via la malle à Ostende pour examiner l’enfant et prescrire de nouveaux médicaments et traitements.

Le prince Léopold qui aurait dû devenir le troisième roi des Belges portait dans ses prénoms ceux d’Albert et Victor en référence au prince Albert de Saxe-Cobourg (également neveu de Léopold I) et son épouse la reine Victoria.

La souveraine tenta aussi de jouer les médiatrices lorsque la princesse Stéphanie de Belgique, fille de Léopold II, fit le choix de se remarier en 1900 avec le comte hongrois Elmer de Lonyay, après 11 ans de veuvage de son époux l’archiduc héritier Rodolphe d’Autriche qui s’était suicidé avec sa maîtresse Maria Vetsera au pavillon de chasse de Mayerling. Malgré l’entremise de la reine Victoria, Léopold II refusa de revoir sa fille.

Le roi Albert I et la reine Elisabeth fréquentèrent le roi George V et la reine Mary particulièrement lors de la Première Guerre mondiale. Alors que le roi des Belges était retranché sur le front de l’Yser, la reine Elisabeth effectuait régulièrement des allées et venues vers l’Angleterre où les enfants princiers Léopold, Charles et Marie José avaient été envoyés à l’abri.

Le choix controversé de Léopold III de rester en Belgique lors de la guerre 40-45 alors que son gouvernement était parti à l’étranger, tendit les relations avec le roi George VI, père de la reine Elizabeth, qui était admiré pour sa résistance. La distance s’installa alors entre les deux familles.

Avec le temps, les relations se réchauffèrent et redevinrent cordiales. Elizabeth II fit exceptionnellement le déplacement à Bruxelles pour assister aux funérailles du roi Baudouin en août 1993.

Enfin, la souveraine britannique a anobli Salvator Moncada, éminent scientifique et époux de la princesse Esmeralda de Belgique, qui est en plus lady Moncada.