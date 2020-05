On compte au moins 50.000 spectateurs par jour voire des pics jusque 150.000.

C’est à la faveur du confinement que Sarah, duchesse d’York s’est lancée dans la lecture quotidienne de contes pour enfants sur une chaîne Fergie and friends spécialement créée pour l’occasion. Depuis, le succès est clairement au rendez-vous. On compte au moins 50.000 spectateurs par jour voire en fonction du livre choisi des pics jusque 150.000.

Installée dans son salon de Royal Lodge sur le domaine de Windsor où elle cohabite avec son ex-époux le prince Andrew, Sarah Ferguson souvent coiffée d’un diadème ou d’une couronne de fleurs, a su captiver son public.

Âgée de 60 ans, celle qui avait fait trembler la monarchie au début des années 90 suite à sa séparation matrimoniale et qui a ensuite connu des hauts et des bas dans ses activités professionnelles, entend depuis le début de la pandémie, se présenter sous son meilleur jour.

Elle a été très active pour distribuer des friandises pour le personnel soignant des hôpitaux, immortalisant la préparation des sachets dans son jardin avec comme aide le prince Andrew.

Le duc d’York qui s’est retiré début 2020 de la vie officielle de la Cour suite au scandale de son amitié avec le milliardaire Jeffrey Epstein (mort en prison dans l’attente de son procès pour pédophilie) est devenu depuis la cible de toutes les critiques.

Sarah qui fut mariée avec le prince de 1986 à 1992, est restée plus que jamais son indéfectible soutien. C’est ainsi qu’elle a posté une photo en compagnie d’Andrew et de leurs deux filles les princesses Beatrice et Eugenie à l’occasion de la Journée internationale des familles.

Forte de son succès d’audience, Sarah a lancé un appel pour que ses fidèles spectateurs lui envoient les titres de contes qu’ils souhaiteraient avoir en lecture.

Elle fait aussi appel ponctuellement à des invitées comme avec sa fille la princesse Eugenie et Tessy Antony de Nassau, ex-épouse du prince Louis de Luxembourg (3ème enfant du grand-duc Henri) qui vit à Londres avec ses deux fils les princes Noah et Gabriel.