Avez-vous déjà mis votre sapin de Noël pour contrer la morosité, ou trouvez-vous qu'il est trop tôt ? "Ce n'est pas le même phénomène qu'en 2020"

On s’en souvient, nombreux étaient ceux qui avaient déjà installé leurs décorations de Noël et leur sapin il y a un an. Un phénomène anti-morosité en plein confinement, mais aussi une manière de s’occuper alors que nous ne pouvions voir personne. Et alors que les vendeurs de sapins faisaient face à un rush il y a un an, ce n’est pas le cas cette année. “Cela commence doucement, mais rien à voir avec 2020, confirme Boris, responsable de l’entreprise lesroisdusapin.be. Ce n’est pas la même folie donc je pense que cela va être comme en 2019 et les années précédentes, avec des commandes pour la fin du mois et le début du mois de décembre. Au niveau des tendances, le sapin Nordmann est toujours le plus vendu.”