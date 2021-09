Si, en Europe occidentale et centrale, on considère Auschwitz comme le pire de la barbarie nazie, dans les républiques issues de l’Union soviétique, c’est plutôt le nom de Babi Yar qui tient ce rôle de pire du pire dans ce qu’on a appelé la Shoah par balles.

C’est ainsi qu’on parlera des massacres perpétrés contre les populations juives d’URSS lors de l’opération Barbarossa menée par Hitler à partir du 22 juin 1941 face à une Armée rouge désorganisée suite aux purges staliniennes des années 30, et malgré le pacte de non-agression germano-soviétique de 1939. Tout l’été 41, dans les villes nouvellement conquises, les Allemands, plus particulièrement les Einsatzgruppen massacreront ces "Untermenschen", juifs, roms et slaves. Dans le "meilleur" des cas, ces derniers seront réduits à l’esclavage.