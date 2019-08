La production de gaz dans l’estomac et l’intestin est normale, jusqu’à un certain stade. Où en êtes-vous ?

Les ballonnements sont une cause d’inconfort récurrent, tant physique que psychologique. Que l’on soit au boulot assis toute la journée, à manger rapidement avec le stress et la sédentarité en corollaires, ou en vacances à manger des crudités, boire des apéros alcoolisés ou se faire plaisir avec des aliments sains et diététiques mais qui risquent de fermenter, on peut y être sensible toute l’année !

Qu’est-ce qui cause ce ventre tendu qui provoque tant de bruits, gargouillis, flatulences, dont on se passerait bien en société ? Le docteur Ariane Gerkens, gastro-entérologue fait le point sur cet inconfort qui peut devenir handicap. « Le ballonnement est une augmentation du volume du ventre qui peut être objective ou ressentie : c’est une plainte fréquente », explique la spécialiste. De plus en plus fréquente ? « De manière générale, les gens consultent de plus en plus pour des troubles fonctionnels, et donc pour des causes d’inconfort abdominal. Avant, on osait moins en parler »

Le docteur Gerkens explique que près d’un patient sur deux la consulte pour cette plainte. Globalement « les ballonnements et flatulences touchent 20 à 40 % de la population ». Y a-t-il une moyenne concernant les flatulences ? (...)