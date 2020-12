Depuis 2015, la mutualité Solidaris prend le pouls de la société belge francophone et française en collaboration avec la mutuelle de l'Education nationale, la MGEN. On y mesure des données objectives mais aussi subjectives puisqu'il s'agit de la perception des Belges sur leur santé physique ou psychique, leur confiance dans les institutions, leur bien-être au quotidien, la qualité du relationnel de proximité (la solidarité) ou encore leur vision du futur et leur rapport au travail.

Une somme pleine de chiffres et de diagrammes de quelque 215 pages qui fait apparaître un indice composite "bien-être et confiance" de 53.7. Quasi la même chose que l'an passé mais sur 6 mesures depuis 2015, il a baissé de 5.3%. L'indice le plus haut se situant dans la qualité du relationnel à 62.8 (famille, amis, voisinage, solidarité) et le plus bas dans le rapport à la société à 30.5 (institutions, économie, presse, syndicats, sécurité sociale, ...)

Une société désunie

Dans les grandes lignes, la situation ne s'est pas embellie, c'est un euphémisme. Jean-Pascal Labille, secrétaire général de l'Union nationale des Mutualités socialistes (Solidaris) y a vu apparaître deux tendances fortes qui parcourent la société bruxelloise et wallonne : "une crainte grandissante pour les retombées économiques de la crise sanitaire" et "la grande problématique de la santé mentale et de ses fleuves souterrains". Mais ce qui est sans doute le plus préoccupant, c'est que les écarts se creusent très fort en ce qui concerne les femmes et les catégories sociales précaires dans quasi tous les indicateurs, faisant apparaître des ressentis de vie où l'espoir n'existe quasi plus et "un manque de cohésion dans une société qui n'est plus unie".

Si l'indice global fait état d'un bien-être relatif de 53.7; il est à 81.5 parmi les 25% qui vont le mieux et de 22.1 pour les 25% qui vont le moins bien... Une fracture qui se creuse donc toujours un peu plus.

Les inégalités sociales restent insupportables pour une large majorité et concernent 7 personnes sur 10. 72% des femmes contre 65% des hommes...

Mieux vaut la famille que l'Etat !

La question centrale qui traverse ce baromètre est : qui aide le mieux à passer à travers les épreuves, qui agit pour améliorer la qualité de la vie, qui écoute et prend en compte ? Famille et médecins affichent 80% et plus tandis que les gouvernants n'atteignent même pas 10%, en dessous des gouvernants européens. La presse avec 21% s'en sort à peine mieux que les grandes entreprises à 19.5%.

Ce sont presque 6 personnes qui pensent que la démocratie ne fonctionne pas vraiment très bien. C’est la pire des mesures en 6 ans. Et on atteint cette année le quart de la population qui s’est déjà sentie discriminée par les pouvoirs publics : c’est le plus haut niveau sur 6 ans.

Les femmes, grandes perdantes

L'indice confiance et bien-être est de 57.4 pour les hommes, en hausse de 2.7% (et accusant une légère baisse de 1.7% en 5 ans) ; mais de 50.2 pour les femmes, en baisse de 2.5% (et accusant une baisse de 8.9% sur 5 ans !). Enrésumé, le sentiment de bien-être et confiance d'une femme est à 87% du niveau moyen d'un homme : sacrée différence que l'on explique notamment par une grosse baisse de l'indice santé physique de 21% en 5 ans chez les femmes et de seulement 2.8% chez les hommes. Vous en voulez encore : les femmes sont 53% à être en stress élevé, et indiquent être confrontées à la violence à 43% (pour une moyenne globale de 34.7%).

Et plus elles vivent dans des familles mono-parentales, plus la vie leur est difficile.

Dur dur la vie de tous les jours

Les conditions objectives de vie ne sont pas fameuses non plus : les Belges francophones n'ont pas l'impression de manger sainement (- 17 points en 6 ans), 6 sur 10 ressentent qu'ils ne font pas suffisamment de sport et l'offre culturelle de proximité correspond de moins en moins à ce qu'ils aiment (47.8%). Ils sont 55% à vivre dans la crainte de perdre leur emploi et 50% sont en stress au travail, le sentiment d'épanouissement dans celui-ci baissant de 19 points depuis 2015. Et plus on voit loin, moins ça va : 1/4 des personnes interrogées sont optimistes pour le futur et 75% d'entre elles s'inquiètent pour leurs enfants.

Mais ça va... grâce aux autres !

Bonne nouvelle tout de même : 6 personnes sur 10 ont l'impression de faire un travail utile et 6 sur 10 parviennent à concilier vie privée et vie professionnelle. Enfin, on l'a dit la cellule familiale c'est là où l'on se sent le mieux pour 59% des interrogés, la vie amoureuse est satisfaisante pour 2/3 des Belges francophones, plus de 7 Belges sur 10 disent pouvoir compter sur leurs amis et plus de 6 sur 10 sur leur voisinage.

Dans ce ciel bien gris, le secrétaire général souligne quelques points positifs comme la progression de la confiance dans la sécurité sociale qui a augmenté unanimement + 5 points depuis 2019 à 66.2% : on considère qu'elle est de grande qualité, qu'elle protège ceux qui en ont besoin. Quant au système de santé, à plus des 2/3 nos compatriotes le considèrent "adapté à des gens comme moi". Même si les inégalités quant à l’accès à des soins de qualité sont dénoncées par plus de 6 personnes sur 10, soit une augmentation de 4 points sur un an.

Non au retour au monde d'avant

Et si bon nombre de sentiments s'entremêlent dans les têtes, on peut quand même pointer une crainte commune : celle de ne pouvoir lutter contre "la logique capitaliste de retourner au système d'avant le plus vite possible" désormais. "Les indices le montrent pourtant bien : les gens ne veulent pas retourner exactement à la même case et accordent une importance accrue à la reconstruction d'une société solidaire et à la revalorisation des soins de santé", décrypte Jean-Pascal Labille. "Ce qui traverse ce constat, c'est un besoin de cap, d'espoir et de respect de l'humain", conclut-il, "A défaut d'égalité des chances, qui est un miroir aux alouettes, il est une demande qui se fait insistante : c'est la qualité des conditions d'existence pour tous".

*1120 personnes y ont été interrogées par l’Institut Solidaris, par téléphone et via Internet, en septembre 2020, mois durant lequel le déconfinement était bien installé (horeca ouvert, pas de couvre-feu, ...), la deuxième vague encore hypothétique mais la pandémie pas encore endiguée. Ce qui a certainement un peu soutenu les chiffres de ce 6e Baromètre Confiance et bien-être.