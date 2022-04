Quand on parle d’alimentation équilibrée, on pense invariablement à la fameuse pyramide. L’eau, les légumes, en bas, doivent être consommés en grande quantité. Viennent ensuite les féculents, les viandes et produits laitiers, puis les matières grasses et les oléagineux, et enfin les produits gras, sucrés et l’alcool. Si cette pyramide est un bon indicateur de la marche à suivre, il existe dans le domaine de la nutrition des approches un poil différentes, qui tiennent compte des caractéristiques propres à chacun.

Le profilage alimentaire, mis au point par la Belge Taty Lauwers, regroupe plusieurs de ces écoles préconisant une alimentation personnalisée. La spécialiste en nutrition a développé cette manière de procéder alors qu’elle était atteinte de trois maladies incurables. Ne voyant aucun résultat avec les méthodes classiques, elle a testé une voie alternative, qui s’est montrée payante et l’a ensuite transmise à d’autres. En Belgique, la thérapeute alimentaire Maya Dedecker s’est formée auprès d’elle et a repris le flambeau.

Des sensibilités différentes

“Il y a plein de courants en alimentation : le végétarisme, le paléo, le crudivorisme, le régime cétogène, l’alimentation dissociée, etc. Elles se valent toutes, mais il y en a qui conviennent mieux à certaines personnes qu’à d’autres,” résume Maya Dedecker. Des personnes seront ainsi plus réceptives aux graisses, d’autres aux végétaux. Certaines digéreront mieux les aliments crus alors que d’autres se sentiront mieux avec des produits cuits. Souvent, nous n’avons pas conscience de ces affinités et mésententes entre notre corps et les aliments. Le profilage alimentaire permet de mieux s’y retrouver et parfois de comprendre certains maux.

“Pour établir le profil alimentaire d’une personne, je me base sur quatre outils : l’ayurvéda, la diathèse, le groupe sanguin et le type métabolique,” explique la nutritionniste. Grâce à cette première analyse, on obtient le métabolisme profond de la personne, celui qui l’accompagne depuis sa naissance. “Cela arrive souvent que la personne, une fois son profil établi, se reconnecte à son intuition profonde. J’ai, par exemple, eu une dame végétarienne qui m’a avoué rêver régulièrement qu’elle mangeait de la viande. Elle correspondait effectivement à un profil orienté vers les protéines animales.”

Les aliments vrais

Le profilage alimentaire est une approche personnalisée qui tient compte des caractéristiques de chacun. Certains se sentiront mieux en mangeant plus de viande que leur voisin, par exemple. Mais cela ne veut pas dire que les burgers des fast-foods peuvent faire partie du menu tous les jours.

Malgré tout, la base reste la même pour tout le monde. “On s’oriente vers ce qu’on appelle les aliments vrais, explique Maya Dedecker. Ce sont des produits de qualité, riches en nutriments et le moins transformés possible.” On élimine donc au maximum les graisses trans et les petites douceurs industrielles.

Quand on parle d’aliments gras, on pense plutôt à l’huile d’olive, souvent vantée dans les régimes. Mais on peut aussi cuisiner avec du beurre, à condition qu’il soit cru, c’est-à-dire non pasteurisé. Il se conserve alors moins longtemps : une vingtaine de jours au frigo, mais il contient de la vitamine A et de la vitamine D, si précieuse en hiver quand le soleil se fait rare.

Une approche adaptée à tous les régimes © adobestock

Végétarien, intolérant au gluten ou au lactose, désireux de perdre ou de gagner du poids, tout le monde peut établir son profil. Cette approche est toutefois plus compliquée pour une personne vegane qui exclut tous les produits venant des animaux. Si le profil de cette personne a besoin de protéines animales, les substituts tels que les protéines issues du soja ou des légumineuses n’auront pas tout à fait le même effet.

Cette approche, relativement complexe, permet donc de dégager environ 50 profils différents. Elle nécessite donc un apprentissage. Maya Dedecker est également formatrice. Destinées aux professionnels de la nutrition, ces formations se divisent en trois catégories : un cycle de base (huit journées), des études de cas et l’approfondissement.

Un deuxième questionnaire © adobestock

Une fois le profil alimentaire de la personne identifié grâce aux quatre approches combinées, un deuxième questionnaire établi par des médecins vient affiner la recherche, en se basant, lui, sur les pathologies éventuelles.

"Les personnes qui viennent me voir ont des problèmes de poids, souffrent d’intolérances alimentaires ou sont épuisées sans en connaître la cause, explique Maya Dedecker. Le métabolisme de base se trouve parfois modifié par les pathologies. On adapte donc l’alimentation à ces éléments qui viennent perturber l’état initial."

À l’aide des deux questionnaires, l’un centré sur le métabolisme de base et l’autre sur la situation actuelle, le profilage alimentaire peut donc aider à rétablir un équilibre. Attention, rappelle la spécialiste, il ne s’agit en aucun cas de se substituer à un traitement médical. La nutrition est une piste à explorer en parallèle.

Combinaison de techniques © adobestock

Combien de fois a-t-on essayé un régime avant de l’abandonner aussi sec ? Les différentes approches en matière d’alimentation ne conviennent pas à tout le monde. Des professionnels de la nutrition ont donc élaboré différentes techniques que combine le profilage alimentaire. En se basant sur le groupe sanguin, la diathèse (prédisposition), le type métabolique et l’ayurvéda, il tente de coller au mieux aux caractéristiques de chacun. Mais il se distingue des approches personnalisées du type bio-psycho-sensoriel.

1. Le groupe sanguin © adobestock

Cette approche a été développée par le naturopathe Peter d’Adamo dans les années 90. Ce dernier a remarqué que le sang réagissait différemment avec certains aliments en fonction du groupe sanguin auquel la personne appartient. Il se base donc sur ledit groupe sanguin pour déterminer un type d’alimentation.

Il y a ici quatre profils différents : ceux du groupe A, ceux du groupe B, ceux du groupe O et ceux du groupe AB. Sans trop entrer dans les détails, les personnes du groupe O seraient plus adaptées au règne animal et réagiraient fort aux farineux et aux sucres. Celles du groupe A seraient, quant à elles, plus adaptées au végétal et réagiraient donc davantage à la viande rouge et aux œufs.

2. La diathèse © adobestock

Derrière ce mot un poil barbare, se cache une approche développée à partir du travail du docteur Jacques Ménétrier, à qui l’on doit l’oligothérapie.

Le thérapeute s’intéresse ici à la constitution de la personne et à son évolution depuis sa naissance. Ainsi, une diathèse 1 aura davantage tendance à développer des allergies et à se sentir mieux le soir. Au contraire, une diathèse 2 sera en forme le matin et aura tendance à craquer pour du sucré pour lutter contre la fatigue le soir. Les personnes seraient également plus sujettes aux infections ORL, urinaires et digestives.

Ces deux états peuvent évoluer vers les diathèses 3 et 4, respectivement caractérisées par des troubles émotifs ou une fatigue globale, à la fois physique et mentale.

3. Le type métabolique © adobestock

Lorsqu’un thérapeute établit le profil alimentaire d’une personne, il se base davantage sur cette approche que sur les trois autres. « Cette technique a le plus de poids car elle a été élaborée en université avec une grande rigueur scientifique et testée sur des dizaines de milliers de personnes », explique Maya Dedecker.

On identifie ici trois profils différents grâce à un questionnaire permettant de révéler la biochimie de la personne.

Il y a tout d’abord le cueilleur, qui peut rester longtemps sans manger. Son corps aura tendance à préférer les aliments faibles en gras comme les fruits et les légumes, ainsi que les plats crus.

Le profil de chasseur, lui, a intérêt à donner à son organisme une bonne quantité de bonnes graisses, un taux moyen de protéines et un taux moyen de glucides. Le profil mixte, enfin, se situe logiquement entre les deux et demande des tests plus approfondis.

4. L’ayurvéda © adobestock

La quatrième technique nous vient de la médecine traditionnelle indienne. Le médecin Deepak Chopra a popularisé cette approche aux États-Unis, en la vulgarisant pour le public occidental.

Selon la médecine ayurvédique, il existe trois types d’énergie, qu’on appelle les doshas. Chaque personne possède chaque énergie, à des degrés différents. On peut ainsi avoir un dosha en excès, être bi-doshique ou tri-doshique (l’équilibre et donc la typologie idéale).

Les personnes où le Vata domine doivent éviter les légumes crus, les salades et les légumineuses, mais peuvent se lâcher sur les fruits. Elles se porteront mieux avec des céréales complètes et tolèrent bien les oléagineux. Celles qui comportent plus de Pitta digéreront mieux les légumineuses, mais devront éviter les huiles et les épices. Les Kapha, enfin, doivent faire une croix sur le sucre et les produits laitiers, mais s’accommodent bien des légumes et des légumineuses.

5. L’approche bio-psycho-sensorielle : © adobestock

Cette approche personnalisée ne fait pas partie des techniques utilisées par le profilage alimentaire. Elle joue en effet sur le psychisme. Développée il y a une vingtaine d’années, l’approche bio-psycho-sensorielle a pour but d’amener la personne à se réguler en bannissant les restrictions cognitives. La plupart des régimes restrictifs provoquent de la frustration et de la culpabilité en interdisant une série d’aliments. « 80 % des personnes perdent du poids, mais regrossissent ensuite », résume la diététicienne Alexandra Gatel. Ici, on n’interdit rien, mais on demande à la personne de se reconnecter avec ses sensations. « Chacun a son rythme, le tout est de le trouver et de s’écouter. » En faisant cela, on parvient à s’adapter à sa faim. On peut, par exemple, sauter un repas sans souci et craquer pour une glace. Le but restant néanmoins de manger moins.