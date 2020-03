Une respiration lente qui calme en cas d'épisode bien stressant comme ce que nous vivons actuellement.

Pratiquée régulièrement, elle fait baisser le taux de cortisol, l'hormone du stress et augmenter celui de DHEA, l'hormone anti-stress.

Cette technique, c'est la cohérence cardiaque qui régule le rythme du coeur, augmente la profondeur de la respiration, diminue la fréquence respiratoire et réduit la pression vasculaire. Bien exécutée, cette autorégulation émotionnelle permet de se calmer quand arrive un coup de stress mais aussi d'améliorer sa concentration, la mémorisation et d'amener des sentiments agréables. C'est le Dr David Servan-Schreiber qui a révélé cette pratique en France. Le Dr David O'Hare est également un spécialiste international en la matière. Selon lui, elle permet aussi d'établir une meilleure cohérence entre le coeur et le cerveau.

Des études ont montré que la pratiquer 3 à 5 minutes par jour s'avère particulièrement efficace. Peu de temps finalement pour un meilleur confort de vie émotionnelle au quotidien !

Le principe

La cohérence cardiaque est au top lorsque la fréquence de 6 cycles respiratoires par minute est atteint.

Il s'agit donc de respirer (inspiration/expiration) 6 fois par minute, et ce pendant 5 minutes.

Assis, dos droit, inspirez profondément par le nez pendant 5 secondes en laissant votre ventre se gonler (respiration abdominale). Soufflez profondément par la bouche pendant 5 secondes, toujours avec votre ventre.

Recommencez 30 fois l'alternance inspiration/expiration.

A pratiquer 3 fois par jour, au lever, vers midi et en fin d'après-midi.

Les applis

De nombreuses applications peuvent être téléchargées qui peuvent aider :

- Ma cohérence cardiaque

- RespiRelax

- HeartRate

- BreathBall

De même que des vidéos Youtube sur Internet.

> Source : "Où ai-je la tête ? Mieux vivre avec son TDA/H en tant qu'adulte" de Pascale De Coster. Ed. Mardaga