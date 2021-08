La Côte de Granit rose et Cœur de Bretagne : deux destinations en dehors des sentiers battus qui donnent l’image d’une région bien différente des clichés touristiques.

"Tous les marins qui se souviennent, Des barques qui jamais ne reviennent, Ont une envie de la mer quand même au fond des yeux, Qu’elle est belle ma Bretagne quand elle pleut”, chantait Jean-Michel Caradec voilà plus de quarante ans. Le gentil poète breton n’est hélas plus de ce monde mais il continue de pleuvoir sur la Bretagne, en particulier cet été.

Les amoureux de la région le savent. Ce n’est pas ici qu’il faut venir pour parfaire son bronzage ou profiter de la plage. Même si on est parfois agréablement surpris. Par temps couvert, le soleil caché derrière les nuages se chargera de vous donner un teint hâlé, plus durable et moins agressif pour la peau que le soleil de la Méditerranée.