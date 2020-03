Marie Pascale Vasseur et Marie Noëlle Cruysmans

Marie Pascale Vasseur et Marie Noëlle Cruysmans

Marie Pascale Vasseur et Marie Noëlle Cruysmans

Dominique de Witte, de la Pépinière Le Try à Céroux-Mousty et Waterloo, était début mars, l’invité de la "Libre explore" aux Jardins d’Aywiers à Lasne. Avec ce passionné de petits arbres et arbustes à fleurs, osons tailler, décontracté !

Avant de s’attaquer aux travaux pratiques organisés pour les lecteurs de votre quotidien préféré, Dominique propose d’emblée de remettre l’église au milieu du village. Pour lui, la taille est tout simplement une erreur de plantation !

(...)