Le réveillon se fera en petit comité, ce qui n'empêche pas de gâter du monde autour de soi. Voici une sélection de cadeaux que l'on trouve en supermarché, en hypermarché et en librairie.

Du bien-être : thé et infusions pour bien commencer l'année

En un calendrier de Noël, la marque Pukka a réuni 24 thés et infusions. Des boissons biologiques pour 24 tasses de thé réconfortantes. Un pur bonheur que l'on peut très bien offrir pour janvier aussi ! Le calendrier de l’avent de Pukka est en vente chez Delhaize et BioPlanet. Vous pouvez aussi vous le procurer via les webshops de Natagora et Natuurpunt ou encore dans les centres de Natuurpunt. Le prix de vente conseillé est de 10,99 €. Dans l'air du temps pour Noël par son design et parfait pour bien commencer l'année 2021 sous le signe de l'énergie (et la détox).

© DR

Du bon sens : Tendance zéro alcool (mais on ne dirait pas)

Etonnant comme cadeau de fête alors qu'on lève une coupette à l'année nouvelle qu'on espère meilleure ? Eh bien justement, elle pourrait être vraiment meilleure si on découvrait une boisson sans alcool mais goûteuse. C'est le cas de Seedlip, un gin étonnant, sans alcool et surtout sans une once de sucre, blanc ou de substitution ! Ce qui signifie aussi zéro calorie, un bien rare dans les boissons sans alcool. L'histoire de ce breuvage est également intéressante : son jeune créateur, Ben Branson, a créé Seedlip dans sa cuisine au milieu des forêts, au moyen d’une petite barrique distillatoire en cuivre et du livre « The Art of Distillation » remontant à 1651, dans lequel les remèdes à base d’herbe distillés non-alcoolisées des pharmaciens sont décrits ! " Je suis né dans une famille de fermiers depuis 300 ans. Cet héritage, en combinaison avec une carrière en marques de boissons, fut à la base d’un projet de deux ans avec des distillateurs, des cultivateurs et des historiens pour créer des boissons complexes pour les adultes à des moments, quelle qu’en soit la raison, où l’on ne boit pas d’alcool."

Trois goûts sont proposés : Seedlip Garden 108 plutôt floral, Seedlip Spice 94 aromatique épicé avec des touches d’agrumes et Seedlip Grove 42 qui se concentre sur l’orange. 70 cl : 29,95 € en supermarchés.

© DR

Du pratique (1) : de quoi écrire

La distance nous a séparés mais aussi rapprochés d'une autre manière et certains en ont retrouvé le goût de l'écriture, la vraie, non pas sur ordinateur mais sur une feuille avec un stylo ! On peut encourager aussi les voeux manuscrits pour les patients (et penser à tous les écoliers qui écrivent encore à la main) en offrant les BIC de fête, dans leurs emballages décoratifs en plein dans le thème de Noël comme ces adorables crackers qui contiennent 2 stylos bille 4-Couleurs, 3 marqueurs indélébiles bronze, argent et or et des autocollants, 10.99€

© DR

Du pratique (2) : des slips et des culottes

Mais pas n'importe lesquels, c'est chez Le Slibard, cette chouette marque belge qui conjugue fantaisie, fabrication respectueuse et soutien aux causes qui lui sont chères : la protection des abeilles et des animaux sauvages. On les adores les slibards et les slibardes. A choisir sur le site : des caleçons, des boxers, des slips et des culottes avec différents motifs de même que des chaussettes et un joli bonnet collector (27€). Des coffrets cadeaux (45€) permettent d'avoir les trois dans un bel emballage ou encore des produits cosmétiques respectueux de l'environnement en collaboration avec la marque belge Habeebee.

Disponible uniquement chez Yuman à Bruxelles. On peut aussi acheter sur le site et venir chercher ses Slibards le jour même chez Slibard, les bureaux au See U à Ixelles. Enfin, Le Slibard propose d’envoyer directement le cadeau à la personne de votre choix avec un mot écrit à la main de votre part que vous pouvez envoyer par mail à hello@leslibard.com. Infos via ce mail.

© DR

Du soleil avec le livre de cuisine méditerranéenne de Simona

Le monde entier a Yotam Ottolenghi, ce chef d'origine israélienne qui officie à Londres et dont les livres sont des best-sellers mais surtout des recueils de recettes à haute valeur d'âme ajoutée... Et nous, Belges, avons en plus Simona El-Harar. Cette jeune cheffe qui a ouvert son restaurant, le Kitchen 151 à Bruxelles nous offre un recueil de recettes comme un livre de cuisine familiale qui sent bon les saveurs moyen-orientales que faisaient naître sa mère, sa grand-mère, ses tantes, toute sa famille et aussi ses amis de maintenant ! Plus de 80 recettes « plaisir », inspirées par des traditions séculaires et modernisées.

Réparties en plats froids, plats chauds, pains et douceurs, les recettes de Simona nous ouvre les plaisirs de son célèbre houmous notamment. On l'ouvre, on salive déjà.

À la table de Simona : Le coeur de la cuisine méditerranéenne de Simona El-Harar, ed. Racine, 24.95€

© DR

De la gourmandise avec un caquelon à fondue

Tout le monde ou presque a un appareil à raclette. Mais un caquelon à fondue, c'est moins répandu. Et pourtant, qu'est-ce que c'est bon une fondue au fromage avec son fil dentaire (ah non) et sa religieuse que l'on réveille à la fin d'un trait de kirsch ! On en trouve de magnifiques en terre cuite, en fonte ou en cuivre (la grande classe mais c'est cher). Un exemple : une soixantaine d'euros pour un caquelon en émail blanc Livoo et env. 25 euros pour celui en fonte émaillée.

© DR

Du dépaysement avec un voyage à vélo pour 2021

Bike-Packer, c'est une association belge autour du vélo en création. Son objectif l'an prochain : organiser des voyages à vélo en Belgique pour être dépaysés sans partir ni en voiture, ni en avion ! Au travers d'itinéraires soigneusement choisis, les cyclistes pourront découvrir la Belgique sous un autre biais. Pour l'instant, Bike Packer a lancé une campagne de crowdfunding sur Ulule : en échange de soutien financier, on peut avoir des accessoires de vélo et des pré-réservations de voyages. Ce qui soutient aussi le tourisme local. Une bonne idée non ? D'ailleurs le projet a déjà reçu de quoi acheter sa flotte de vélos et autres matériels ! A découvrir sur la page ulule.

© Unsplash

Des arômes avec un percolateur à induction pour les fous de café

L'année prochaine, les capsules ne passeront plus par eux. Eux, ce sont les fous de café qui auront reçu à Noël ce très beau percolateur à induction Bialetti, de 30 à 60€.

© DR

De la suite dans les idées avec un localisateur de clés

Les têtes en l'air n'en seront plus avec cette idée géniale à laquelle on ne pense pas forcément : une pastille à attacher à ses clés (ou à tout ce qui nous tient à coeur) qui permet de localiser la chose en deux temps trois mouvements. Tile Gadget, env. 25€