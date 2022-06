Les inconvénients liés à la chaleur sont nombreux. Mais on peut les contourner.

Notre corps subit la chaleur. Même si l’on mange et l’on boit comme il faut, il reste qu’il y a des inconforts dont on se passerait bien.

Transpiration excessive

Quand le déo traditionnel ne parvient plus à protéger vos aisselles d’une humidité (voire d’une transpiration qui coule !) ou d’une odeur contrariante, on opte pour les poudres absorbantes dans les déos naturels (argiles, arrow-root, bicarbonate de soude) ou l’on cherche un déodorant dit “détranspirant”. Le produit de la marque Rogé Cavaillès semble tenir toutes ses promesses sans être agressif. Pareil pour les pieds mouillés et qui sentent… Talc et “détranspirant” à transporter toute la journée dans son sac.