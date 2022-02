Alors que de nombreux cortèges et animations carnavalesques ont été annulés, comme les deux dernières années, un peu partout en Wallonie, la ville de Tournai a décidé de ne pas baisser les bras et nous propose un grand nombre d’activités à réaliser en famille durant les dix jours de congé. La première sortie proposée nous permettra de directement évacuer nos peurs : quoi de mieux en effet qu’une visite guidée à l’exposition Arachnida que propose le musée d’Histoire naturelle local. Cette activité ludique permettra à chacun, petits et grands, de frissonner de plaisir à la recherche de ce groupe d’animaux (araignées, scorpions, acariens…) qui créent tant d’émois. Les visites guidées auront lieu le mercredi 2 et le samedi 5 mars à 14 h 30, le rendez-vous se faisant devant le musée d’Histoire naturelle et vivarium, donc dans la cour d’honneur de l’Hôtel de Ville (durée de la visite : 1 h 30 (à partir de 6 ans) - 5 € par personne ; réservations et paiements obligatoires à l’office du tourisme (place Paul-Emile Janson, 1, 7500 Tournai) au 0032/69/22.20.45 ou par mail à info@visittournai.be).

C’est aussi à l’office du tourisme (OT) mais aussi à l’auberge de jeunesse que les aventuriers trouveront le sac Aventure-Jeux permettant de découvrir l’ancienne capitale des Francs de manière ludique et originale. Ce jeu de piste intitulé "Les Magiciens de la forêt perdue" emmèneront les familles aux quatre coins du centre-ville en quête de sauver deux frères, Lakass et Brisakk, et de mettre fin à la malédiction empêchant l’accès à une forêt magique située quelque part en ville… La clé donnant accès à la forêt est une véritable surprise ! Tous les éléments leur permettant de mener à bien leur mission se trouvent dans le sac. Ce sac est disponible au prix de 10 €. Une autre chasse aux trésors, intitulée Totemus, est, elle, entièrement gratuite et téléchargeable via l’application Smartphone et permet, elle aussi, de découvrir d’une manière ludique le riche patrimoine tournaisien. Cette activité se situe entre le jeu de piste et l’univers du géocaching, alliant le sport (avec différents niveaux de balades), la culture (avec la mise en valeur des richesses et du savoir-faire wallon) et l’aventure. L’appli dispose actuellement de deux chasses, via visittournai.be/totemus : "Au cœur de la plus vieille ville de Belgique" et "Sur les rails du patrimoine". Autre institution tournaisienne fort dynamique, la maison de la Marionnette propose l’animation "Jack s’est fait la malle". Décidément, les mystères et les énigmes sont multiples. Cette fois cependant, le terrain de jeu n’englobe pas toute la ville mais bien les différentes salles du musée avec comme question : "Où peut bien se trouver la marionnette Jack ?" Les seules traces de sa fugue sont les selfies qu’il a cachés un peu partout dans le musée dont l’équipe du musée a besoin des visiteurs pour lui faire retrouver sa place parmi les autres marionnettes. Le menu de cette enquête familiale comprend des énigmes à résoudre, l’expérimentation de différentes techniques de manipulation, l’observation en détail des marionnettes… Ce musée est situé rue Saint-Martin, 47 (informations et horaires sur www.maisondelamarionnette.be).

Plan-relief lumineux

Avec le Mufim, le musée de Folklore et des Imaginaires, on reste dans une ambiance pas trop éloignée de l’univers des marionnettes pour une plongée dans le passé des Tournaisiens. Le musée évoque des aspects caractéristiques de la vie à Tournai et dans sa campagne de 1800 et aujourd’hui. Le clou de la visite est constitué du plan-relief de la ville : à l’aide d’une tablette, les visiteurs pourront enclencher les moteurs de recherche pour mettre en lumière divers bâtiments emblématiques. Une chouette activité interactive à réaliser en famille devant un objet extraordinaire qu’est cette maquette réalisée en 1701, et destinée à la stratégie militaire à l’époque de Louis XIV. Ce plan-relief tournaisien a subi un lifting complet et une mise en lumière, achevés en juin de l’année dernière. Le Mufim est situé réduit des Sions, 36 (informations, horaires et tarifs sur www.mufim.tournai.be)

Pour les familles avec enfants en bas âge, le carnet de jeux "Mon aventure avec Martine", est lui aussi disponible, gratuitement, à l’OT. Les enfants de 6 à 12 ans découvriront le cœur historique de la ville en compagnie de Martine et de son plus fidèle compagnon à quatre pattes, Patapouf, les célèbres personnages de papier imaginés par Marcel Marlier et Gilbert Delhaye. Ici aussi, énigmes, jeux, devinettes, calculs sont au programme de la visite…

Les plus grands privilégieront le circuit pédestre "Tournai insolite", une invitation à déambuler dans ses ruelles à la recherche de traces insolites du passé de la Cité des 5 Clochers. L’imaginaire des visiteurs sera mis à "rude épreuve" avec le jeu de piste en dix questions présent dans ce plan. Observation, intuition et étonnement seront les trois maîtres-mots de cette activité inédite, disponible en trois langues - français, néerlandais et anglais.

L’office du tourisme vous propose aussi de découvrir deux spectacles audiovisuels : d’une part, le "Couloir du Temps", racontant la riche histoire de Tournai, ville deux fois millénaire ou, d’autre part, l’épopée de la cathédrale Notre-Dame de Tournai, de ses origines à l’édifice actuel dans "De la Pierre au Ciel". L’OT dispose aussi d’un nouveau plan interactif permettant de repérer, les douze points d’intérêt que compte la ville. En posant la main sur l’un d’eux, des images et des textes informatifs apparaissent. Un objet idéal avant de partir à la découverte de la cathédrale, du beffroi, des maisons romanes et de bien d’autres trésors de la ville.Ville ô combien renommée pour ses tapisseries qu’elle met en valeur au Tamat, musée de la Tapisserie et des Arts textiles qui accueille actuellement l’exposition "Asia-Europe V" au cours de laquelle les visiteurs partent à la découverte des œuvres de 36 artistes originaires de pays asiatiques et européens, ce qui permet d’appréhender la culture spécifique de chacun d’eux. Dans ce musée aussi, les jeunes visiteurs se voient proposer une visite ludique. Tamat est situé place Reine Astrid, 9 (www.tamat.be ; fermé le lundi) et le billet est combiné avec celui du musée de la Marionnette.

Ecopark Adventures

La dernière proposition de sortie n’est certainement pas la moins sportive puisqu’elle nous emmène à l’Ecopark Adventures de Tournai, ce parc d’accrobranche situé sur le site de l’Orient. Ce sera l’occasion d’y faire le plein de sensations fortes et de partir à la découverte de la nature hivernale… Neuf parcours sont proposés, accessibles à partir de 5 ans. Parmi les points forts de ce parc figure la plus longue tyrolienne de Belgique, avec ses 330 mètres. Pas moins de 100 ateliers sont au programme des aventuriers, activités à réaliser à une hauteur variant de 1 à 20 mètres. L’Ecopark Legends, lui, est un nouveau concept en Belgique, et consiste en 1000 m² de trampolines suspendus, découverte du petit peuple de la forêt, 8 cabanes perchées, de nombreux jeux d’équilibre, de réflexion, d’habileté. Enfin, l’Aventure Game est un jeu interactif à la croisée de l’escape game et de la course d’orientation. Armés d’une tablette et d’un sac d’explorateur, les participants devront mener à bien une aventure inédite, à la découverte de la forêt mystérieuse (infos, horaires, tarifs et réservations sur ecopark-adventures.com/parks/parc-accrobranche-tournai).