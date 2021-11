Dans la rue, dans les transports en commun, au bureau ou même à la maison : un nombre croissant de personnes est équipé de casque ou d’écouteurs intra-auriculaires. Un moyen d’écouter de la musique bien sûr mais aussi et de plus en plus de se créer une bulle de tranquillité et de calme grâce à la technologie ANC (Active Noise Cancellation en anglais), soit la réduction active du bruit, un système qui permet de préserver ses oreilles en écoutant du son moins fort mais plus présent et de mieux se concentrer. Sennheiser est l’un des précurseurs en la matière. La marque allemande a commencé à utiliser la technologie ANC dans les casques d’aviation pour les pilotes avant de l’appliquer dans les produits grand public. Frank Foppe, Product Manager chez Sennheiser nous a expliqué concrètement comment cela fonctionnait et les avantages que l’on peut en tirer.

Combien de décibels le système ANC réduit-il ?