Souvent tourné en dérision et limité à sa dimension érotique, le massage tantrique est peu connu. Il fait l’objet de fantasmes et d’idées reçues, alors qu’il permet de développer l’estime de soi, de dépasser certains complexes ou de réparer des traumatismes du passé.

Comment ? En rapprivoisant son corps et ses sensations. “Il s’agit d’un massage intuitif et spontané, explique d’emblée Didier de Buisseret, thérapeute psychocorporel spécialisé dans le massage tantrique. Ce qui importe le plus, c’est la qualité d’écoute, de présence aimante et bienveillante du masseur.”