Pour de nombreux parents, préparer les premières journées à la plage avec un enfant peut ressembler à un véritable parcours du combattant. Comment être sûr d’avoir pris tout ce qui était nécessaire pour que notre petit bout s’amuse en toute sécurité sur un terrain qu’il ne connaît pas ? Le tout est de bien organiser sa journée en n’oubliant pas quelques points essentiels :

Une bonne protection contre les rayons du soleil

On ne le dira jamais assez : le soleil peut être très dangereux pour la peau et, en particulier, pour celle des bambins. Choisir une bonne crème solaire à l’indice élevé (généralement 50 pour les enfants et les nourrissons) est une étape à ne pas négliger. Une fois sur place, il ne faut pas lésiner sur la quantité ni sur les parties à couvrir (la nuque, le bout des oreilles ou encore les pieds, des parties qu’on ne pense pas toujours à protéger mais qui, pourtant, sont sujettes aux coups de soleil douloureux) et surtout reproduire l’exercice à chaque fois que l’eau ou le sable aura emporté la crème protectrice. Une fois la journée terminée, une bonne dose de crème après-soleil est nécessaire pour hydrater la peau de l’enfant, séchée par le soleil.

Niveau vestimentaire, les parents de nourrissons peuvent privilégier les combinaisons de bain afin qu’un maximum de parties du corps soit protégé. Sans oublier, évidemment, les lunettes de soleil et un chapeau ou une casquette afin d’éviter les insolations.

Placer une tente anti-UV ou un parasol sur la plage permet également à l’enfant de se reposer en zone d’ombre lorsque le soleil est trop puissant.

Des jeux qui laissent place à l’imagination

Au-delà du seau, de la pelle et du râteau, kit indispensable des enfants à la plage, ils peuvent aussi s’aider d’éléments trouvés sur la plage pour alimenter leurs activités. Coquillages, cailloux, galets, ils pourront s’en servir pour imaginer de nouveaux jeux. N’hésitez pas non plus à inventer des jeux de rôle et à les mettre en situation.

Un équipement adapté pour aller dans l’eau

Brassards, gilets de natation, bouées adaptées aux plus petits, rien n’est jamais “too much” pour éviter à la prunelle de nos yeux de boire la tasse et de garder un mauvais souvenir de sa première fois à la mer.

Pour marcher dans l’eau ou au bord de la plage sans risquer de se blesser avec un caillou ou autre, les chaussons d’eau peuvent également être d’une aide non négligeable pour les petits comme pour les grands.

Un goûter léger et… de l’eau !

Faire des allers et retours en courant sur la plage et quelques sauts dans l’eau donnent rapidement faim. C’est pour cela qu’il faut toujours prévoir un petit casse-croûte afin de remplir un minimum le ventre avant de passer à table pour le déjeuner ou le dîner. Quelque chose de léger toutefois pour ne pas tout garder sur l’estomac. Biscuit, salade de fruit ou autre, une pause goûter s’impose, de préférence à l’ombre.

À cause de la chaleur, notre corps a tendance à se délester d’une grande partie de son eau. Il est donc indispensable de se réhydrater en permanence en buvant beaucoup d’eau et, pourquoi pas, en s’aspergeant de brume hydratante.

Une tenue de rechange

Certains enfants arrivent à la plage déjà équipés de leur couche de bain (pour les plus petits) et de leur maillot. Inutile donc de passer par la case “on enfile la combinaison de bain”. La journée à la plage peut directement commencer pour eux. Une tenue de rechange est toutefois à prévoir pour le retour afin de les remettre au sec et au propre.