La période de confinement a conduit nombre de personnes à se pencher sur le rangement de la maison et il y a peut-être certaines (re)découvertes qui pourraient vous rapporter gros. 1 personne sur 3 ignore qu'elle est assise sur une mine d'or à la maison ! Le service des objets de collection d'Onbuy a fait des recherches pour savoir quelles étaient les recherches les plus populaires et les plus susceptibles de rapporter de l'argent par vente en ligne au niveau mondial.

Les "beanies babies" sont des peluches pour enfants lancées dans les années 80 par Ty Warner. Elles sont en tête de liste des joyaux cachés dans votre maison, se vendant en moyenne 2 207 livres. L'engouement pour les bébés en peluche est fort depuis deux décennies et ne semble pas près de s'arrêter avec plus de 73 000 recherches mensuelles sur Google !

Les Lego anciens, avec 3 300 000 recherches mensuelles, sont activement demandés mais ils rapportent moins : 139 livres en moyenne. D'ailleurs pendant la période de fermeture, 49 % des gens ont bravé les greniers et les entrepôts pour trouver de nouvelles choses à vendre.

Viennent ensuite les cassettes VHS, dont les prix moyens s'élèvent à 2 205 livres sterling. Même si la production de cassettes vierges a cessé au milieu des années 2000, l'intérêt semble toujours aussi vif avec 8 300 recherches mensuelles sur Google. Les boîtes de céréales ont aussi gagné leurs lettres de noblesse (206£ en moyenne) et les Ipod sont très recherchés avec 84000 entrées mensuelles et un prix moyen à la vente de 189£

Onbuy a constaté que les éditions spéciales ont tendance à rapporter gros, les grandes franchises comme Star Wars, Disney et The Mummy faisant partie des options les plus vendues.

Les premières éditions de livres peuvent se vendre aussi pour une bonne somme d'argent : en moyenne 604 livres sterling chacun ! Parmi les premières éditions les plus vendues, on trouve James Bond, Le Seigneur des mouches et de nombreux livres de Harry Potter.

Vient ensuite le Walkman de Sony (en moyenne 297 £) qui avec 120 000 recherches par mois compte parmi les articles les plus recherchés de la liste. Puis les quilts (couvertures en patchwork) faits maison par nos grans-mères (171 £) et les Furby. Ce jouet de 1998 coûte en moyenne 101 livres sterling. Si votre Furby est une édition limitée ou est encore en parfait état, il vaut peut-être la peine de voir combien vous pouvez en obtenir en ligne !