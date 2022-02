Philippe Turchet est docteur en sciences du langage et chercheur associé au Laboratoire MoDyCo de l'Université Paris-Nanterre. C'est une autorité dans le champ de la communication non verbale. Il a créé la synergologie, une discipline aujourd'hui enseignée sur tous les continents.

La synergologie permet d'appréhender l'être humain à partir de la structure de son langage corporel. Et là se pose très vite la question : comment faire pour donner une signification aux gestes ? C'est que derrière les mêmes signes corporels, il y a les mêmes attitudes mentales, elles sont répertoriées par les spécialistes, il existe aujourd'hui 1500 codes non verbaux partagés par tous les êtres humains !

Il a écrit de nombreux livres dont "Le Grand Livre de la synergologie" remis à jour régulièrement et qui permet de décrypter l'autre mais aussi soi et de mieux (se) comprendre, mieux communiquer, entrer en meilleure interaction et même comprendre mieux le langage de l'amour ! La nouvelle version la plus aboutie à ce jour vient de paraître.