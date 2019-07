C'est ce que s'est amusé à demander aux hôteliers le tour-operator Corendon, dressant ainsi la liste des 7 objets qu'on oublie le plus fréquemment.

1. Les chargeurs

C'est un grand classique : on veut charger son téléphone à fond avant de partir et dans la précipitation, le câble reste dans la prise

2. Les jouets

Ils traînent dans des lieux tellement improbables qu'il y a de grandes chances de laisser un Playmobil orphelin, une petite auto ou une peluche dans la chambre... C'est toujours mieux que le doudou sans qui votre enfant ne pourra plus jamais dormir !

3. Les clés

Clé de maison ou clé de voiture si vous êtes partis en avion : vous les avez glissées dans un endroit où elles ne vous encombreront pas et bardaf, elles y sont restées. Heureusement, souvent, on laisse un double de la maison à un voisin...

4. Les maillots de bain

Un dernier plongeon avant de partir le lendemain, le maillot est mouillé, on le suspend dans la salle de bains pour l'embarquer à la dernière minute; histoire qu'il n'humidifie pas toute la voiture. Et on l'oublie.

5. Les cadeaux souvenirs

Ceux qui n'avaient pas leur place à l'aller et qu'on laisse traîner dans un sac en papier ou en plastique au fond de l'armoire : les hôteliers disent qu'il n'est pas si rare de récupérer tous ces souvenirs dans les chambres des touristes.

6. Les bijoux

Un grand classique... Boucles d'oreilles, bagues, bracelets et autres disparaissent en effet très facilement dans les recoins de la chambre d'hôtel.