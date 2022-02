Amis pour la vie

© D.R.

Un jeu à jouer en famille, que l’on soit fan de la série (c’est vrai, ça aide) ou pas ! Le but est simple : grâce à divers indices, on tente de deviner quelle sera la prochaine carte de la pile, en citant son enseigne et son chiffre. De la déduction, donc (au fur et à mesure que la pile diminue) mais de la chance aussi. Ce petit jeu fera sans doute le bonheur des fans, qui le placeront en bonne place dans leur petit panthéon dédié à Phoebe et compagnie. Les autres n’y verront qu’une version aménagée d’un jeu de cartes classique, qui reprend tous les codes de la série à succès. C’est rigolo, mais pas franchement révolutionnaire…

Friends – Devine la carte (Zygomatic), 2 à 6 joueurs, 6 ans et +, 15 minutes, 11 €

Même pas peur

© D.R.

Les soirées sont longues et vous en avez assez de voir vos enfants le nez devant une tablette ? Pourquoi ne pas vous lancer dans une partie d’Attrape-Monstres ? Du fun pour toute la famille, dès quatre ans ! Le principe est super simple : pour attraper un monstre – et les illustrateurs s’en sont donné à cœur joie – il suffit de jouer une carte correspondant à la forme et à la couleur de la case où il se trouve. Évidemment, vos concurrents tentent d’en faire de même et c’est là que ça se complique (un peu). Le jeu est nommé pour l’As d’Or. Autant dire qu’il va vite devenir une valeur sûre pour les familles !

Attrape-Monstres (Space Cow), 1 à 4 joueurs, 4 ans et +, 15 à 30 minutes, 21 €

Dans la jungle © D.R.

Le lion est mort ce soir ! Il va donc falloir le remplacer. Qui de vous ou de votre adversaire prendra sa place ? Tout va se décider autour d’un jeu de cartes, très simple, mais dans lequel vous devrez faire preuve de stratégie car tous les animaux de la jungle ne se valent pas. Avec dix cartes au départ, vous allez devoir vous emparer de celles de votre adversaire, mais attention, si vous accumulez les hyènes (quatre), vous perdez la partie. Un jeu rapide et, grâce à son petit format, bien pratique pour les vacances puisqu’il se glisse dans un sac à dos en toute discrétion.

Awimbawé (Explor8), 2 joueurs, 8 ans et +, 15 à 30 minutes, 12 €

Un jeu qui rend hommage à d’autres

© D.R.

Et de dix ! Pour fêter ça, Unlock ! explore des univers bien connus des fanas de jeux de société. Et pour cause : les trois énigmes à résoudre sont directement inspirées d’autres titres qui font le bonheur des joueurs de tous âges. À savoir Mysterium, qui propose un voyage onirique et ésotérique rempli de mystères… Entrez dans le manoir Warwick pour une enquête sombre et onirique. Mais aussi Les aventuriers du rail, où il sera question de déjouer le complot des barons du rail dans un périple mouvementé à travers les États-Unis. Et, enfin, Pandemic, où vous et votre équipe d’experts médicaux (virologue, médecins, dispatcher…) devrez faire à face une urgence sanitaire planétaire (ça vous rappelle quelque chose ?).

Unlock ! 10 (Space Cowboys), 1 à 6 joueurs, 10 ans et +, 60 minutes, 45 €