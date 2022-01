On pense souvent à faire le point sur les vêtements et les chaussures dont on a besoin lorsqu’apparaissent les mois des soldes. Sauf qu’il existe aussi des soldes sur des produits et accessoires “ennuyeux”, qui sont bien souvent chers, qu’on oublie souvent d’acheter et dont on n’éprouve de surcroît aucune satisfaction à obtenir. Si ce n’est celui d’avoir un bon stock pour cesser d’y penser pendant un an ! Et si en plus c’est soldé, on peut retrouver le sourire. Si l’on consacre une cinquantaine d’euros par produits, on peut avoir jusqu’à deux ans de stocks !