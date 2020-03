Il aurait pu devenir le "premier First Man" des États-Unis, en 2021. Et il le sera peut-être un jour.

Chasten Glezman, professeur de pédagogie Montessori dans une école privée de l’Indiana, est marié depuis juin 2018 à Pete Buttigieg, le jeune candidat démocrate (38 ans) qui a créé la surprise lors du premier caucus en Iowa avant de connaître moins de succès lors des primaires suivantes et d’abandonner finalement la course à la Maison-Blanche, se ralliant à Joe Biden.

Jusque-là, Chasten Glezman (30 ans) était en tout cas très présent aux côtés de son mari depuis le lancement, par ce dernier, de sa campagne présidentielle, en avril 2019. Leur histoire commune remonte à mai 2015. À cette époque, Pete Buttigieg occupe le poste de maire de South Brend. Il avait annoncé publiquement son "coming out" dans une lettre ouverte, étant alors parmi les premiers hommes politiques américains à le faire. Trois mois après cet épisode, il télécharge l’application de rencontre Hinge pour trouver son âme sœur. Il rentre alors en contact avec Glezman, qui habite à l’époque à près de 95 miles de Chicago. Tout de suite, le courant passe entre les deux hommes. Et lorsqu’ils se rencontrent, après de nombreuses conversations sur WhatsApp et quelques appels sur FaceTime, c’est le coup de foudre : "C’était une sorte de moment magique. Quand il est venu à ma table, mon petit cœur du Midwest a bondi", a déclaré Glezman au Times. Les deux hommes se marient en juin 2018, marquant pour l’État de l’Indiana un progrès important en matière de droits des homosexuels - 4 ans plus tôt, un tel mariage aurait été considéré comme un délit. Les deux hommes ont en tout cas des itinéraires assez différents. Si Pete Buttigieg est un ancien étudiant d’Harvard, Glezman, né dans une famille plutôt modeste, a étudié à l’Université du Wisconsin et est notamment diplômé en théâtre. Devenu enseignant à l’académie de théâtre pour jeunes de Milwaukee, il combine alors ce poste avec un deuxième emploi chez Starbucks. Avant d’enseigner dans une école privée et de rencontrer Pete Buttigieg. "Être le mari de Pete a déjà été l’aventure d’une vie ", a-t-il déclaré lors d’un meeting de campagne en 2019. Reste à savoir si "Mayor Pete" pourrait à nouveau être candidat à l’investiture démocrate en 2024 et former un jour, avec son mari, le premier couple gay à s’installer à la Maison-Blanche…