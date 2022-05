L’épidémie d’addiction n’est pas un mythe mais une réelle calamité. Pourtant, politiques et professionnels de la santé ne semblent pas en comprendre l’étendue mais ne sont pas au fait non plus de l’ensemble des nouveaux outils et thérapies intégrées qui peuvent activement aider les personnes qui en souffrent. Voilà le premier constat d’un des plus brillants professeurs et spécialiste rénommé de l’addiction chez les jeunes, Patrick Bordeaux. La deuxième vérité qu’il veut souligner c’est que l’addiction est "une affection chronique, non pas une défaillance qui vient d’un manque de volonté, d’une faiblesse, d’une paresse et qui a des racines biologiques (génétiques), psychiques, sociales et environnementales". En Europe, 5 médicaments visant à faire décrocher de l’alcool existent, il n’y a que 8 % des personnes dépendantes auxquelles on en a prescrit ! Et pourtant cela aide dans la panoplie pharmacologique.