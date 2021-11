S’il y a encore quelques décennies, tout le monde avait son costume et allait chez le tailleur, la tradition s’est quelque peu perdue au fil des années. Mais bonne nouvelle : ces dernières années le costume revient en force et devient un véritable outil de mode. Fini évidemment le costume de papa, aujourd’hui les nouvelles technologies – comme le jersey – s’invitent dans les mailles des tissus pour les rendre plus confortables, avec l’influence de la tendance sportswear, tout en gardant une jolie coupe, explique Laura Bourdoux, tailleur à Stavelot.

Diplômée en 2018 à l’école de tailleur à Liège (dont elle fut la dernière élève et seule de sa promo), Laura Bourdoux enseigne la couture en cours de promotion sociale à Verviers. En septembre dernier, elle a ouvert son magasin (Laura Bourdoux Tailleur) à Stavelot. Elle propose des accessoires et vêtements spécialisés pour homme, du prêt-à-porter, demi-mesure.