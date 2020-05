Le "fait à la maison" est dans l’air du temps. Et il a fait beaucoup de nouveaux adeptes avec la période de confinement.

Des milliers de Belges qui se mettent à coudre des masques ou des matériels de protection contre le coronavirus. Des commandes passées à la pelle en ligne pour des appareils permettant de faire chez soi du pain, de la bière des pâtes… Le ‘fait à la maison’(ou "Do it yourself") semble avoir convaincu de nombreux nouveaux adeptes avec la crise du coronavirus et le confinement. Mais peut-il y gagner durablement des parts de marché et devenir encore plus "tendance" à la suite de la crise sanitaire actuelle ? L’avis d’Alexandra Balikdjian, psychologue de la consommation qui enseigne à l’ULB.