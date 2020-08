La marque We-Vibe, spécialisée dans le plaisir féminin vient de lancer une nouvelle sorte de sextoy qui permet de mieux écouter son corps tout en atteignant un orgasme mixte. Le Nova 2 est un sextoy rabbit conçu pour s'adapter à chaque mouvement, l'objectif étant de donner aux femmes l'occasion d'être dans une "masturbation consciente" en connaissant mieux ce qui peut lui apporter du plaisir.

Pour lancer ce "jouet" adulte, la firme a collaboré avec Aubry Marie, une professeure de yoga et instagrammeuse qui a conçu deux vidéos qui rendent cette masturbation consciente accessible à toutes. Dans ces vidéos, Aubry montre diverses techniques et exercices de respiration qui améliorent la flexibilité, détendent et renforcent les muscles et transportent les participants dans le Shavasana (la relaxation profonde).

Dans la première vidéo de 15 minutes pour débutantes, Aubry montre des exercices simples pour étirer le corps et présente des techniques de respiration courantes. Elle sollicite les muscles du plancher pelvien grâce à des mouvements spécifiques. À la fin de la séance, le Nova 2 est utilisé pour activer le chakra racine, une énergie qui procure un orgasme intense.

Dans une autre vidéo de 33 minutes , le chakra racine et l'énergie qu'il permet d'acquérir sont déjà au centre de l'attention. La yoggeuse montre ensuite en détail comment le corps et l'esprit sont renforcés grâce à des techniques de respiration, de la méditation et des bandhas (exercices de contrôle de l'énergie) pour faciliter un "orgasme mixte" intense.