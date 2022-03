De plus en plus de jardiniers choisissent les semis pour produire légumes et fleurs. La réussite n’est pas toujours à la hauteur des attentes malheureusement ! Pour mener à bien les semis il faut respecter certaines conditions de base et, c’est primordial, de vérifier la qualité germinative des graines. Sur chaque sachet il y a une date limite indiquée. Au-delà de cette date le taux de germination peut devenir très faible voire quasiment nul.

Une mini-serre est-elle indispensable ?

Pour les semis ne nécessitant pas de température élevée, une mini-serre est inutile : il est possible de