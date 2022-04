La graisse sous-cutanée abdominale est la plus difficile à déloger : l’âge (et donc un métabolisme plus lent), la ménopause (durant laquelle, malheureusement, c’est davantage à cet endroit que la graisse est stockée), le manque d’exercice, une nourriture souvent transformée, le stress et le manque de sommeil, la morphologie… Tous ces facteurs sont des freins puissants à la perte de kilos autour du ventre.

Une bonne nouvelle cependant : ce fameux bourrelet mou n’est pas dangereux pour la santé mais c’est le premier témoin d’une certaine sédentarité et d’une suralimentation, avertit le médecin nutritionniste Laurence Plumey. Donc attention ! "Entre 20 et 80 ans, on perd la moitié de sa masse musculaire et on augmente d’environ 25 à 30 % sa masse grasse." Si on bouge bien, si on mange bien "ça va, on peut le contenir, mais si on mange n’importe comment et qu’on est sédentaire… Là, les adipocytes vont recruter et se multiplier par… 15".

(...)