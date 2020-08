Dominique est coiffeur à Bruxelles, il alterne entre masque en tissu et masque chirurgical toute la journée. Mais depuis quelque temps, il a des problèmes. “J’ai dû aller chez le dermato qui m’a dit que j’avais une folliculite à cause du frottement sur les poils de la barbe”, râle le coiffeur qui depuis juin porte son masque toute la journée dans le salon non climatisé mais aussi dans le train pour s’y rendre. La chaleur est en plus un facteur aggravant pour ce type d’affection heureusement bénigne…

Marianne, elle, s’est retrouvée avec un bon gros bouton sur le bout du nez après un voyage de quelque 11h en train. “Le frottement du masque sur la peau du visage affine la peau, si on rajoute la chaleur, la transpiration, l’humidité et la macération dans le masque, cela fait augmenter la production de sébum et les pores se bouchent”, explique le Docteur Dominique Tennstedt, dermatologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc. Ce qui crée donc des boutons occasionnels et une augmentation des cas d’acné aussi. “Après l’aggravation de l’acné, la plainte la plus fréquente vient de patients qui ont une irritation due à la salive qui s’accumule dans le masque et qui peut être irritante à cause des enzymes. Comme les enfants qui ont une tétine, décrit le professeur.

Fibres plus irritantes que d'autres

Les problèmes de peau viennent aussi de la nature du masque : “Les fibres des masques en papier sont davantage irritantes que celles du coton, très douces et dont le pouvoir d’absorption de la transpiration est plus important”.



Que faire, surtout maintenant qu’il faut le porter davantage en région bruxelloise ? “Faire tourner quelques masques sur la journée pour ne pas qu’ils soient trop humides et que la peau y macère. Choisir une crème hydratante pas trop épaisse à appliquer matin et soir”, conseille le Dr Tennstedt. “Au moins une fois par jour, on se lavera le visage avec un savon doux ou une eau micellaire et on applique une crème légère hydratante matin et soir”. On peut aussi brumiser sa peau pour lui apporter de la fraîcheur, “mais il faut attendre qu’il soit sec pour remettre sa protection”, insiste le docteur.

Enfin, prévient-il, “ne surtout pas mouiller son masque, cela casserait toute son action protectrice”. On peut ajouter qu’il est nécessaire de boire beaucoup, se maquiller peu ou pas, freiner sur le sucre et les produits laitiers.

Et tempérer ! “Tout cela est finalement bénin et aura tendance à passer avec le temps. Car la peau s’habitue aussi, regardez les chirurgiens qui opèrent toute la journée depuis des années dans des salles peu climatisées pour le bien des patients…”