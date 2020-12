Passer un Noël en pyjama, cela remonte à vos 6 ans ? Eh bien cela pourrait changer ! Car cette année, la moyenne d’âge pour les pyjamas-parties va augmenter : c’est en tout cas ce que prédit le rapport de la plate-forme mondiale de vente en ligne Stylight, qui fait état d’un changement radical dans les intentions d’achats et les recherches des internautes pour leur tenue de fête.

Les clics pour les pyjamas de Noël ont augmenté de 52 % par rapport à l’année dernière, tandis que ceux pour les robes de fêtes ont chuté de 77 %. Et si certaines s’apprêtent malgré tout à se vêtir de leur plus belle robe, il ne s’agira pas du traditionnel modèle recouvert de paillettes (-83 %) mais de slip dresses (+24 %), entre la robe et la nuisette, qui permettent de combiner chic et confort. Les jupes longues fendues devraient également être plus populaires (+40 %) que les mini-jupes (-44 %). Et la star de l’année pourrait bien être le kimono en soie (+31 % de recherches en plus).

Et c’est vrai qu’en cette fin d’année 2020, il y a un gap entre les propositions des boutiques physiques et celles des eshops. Sur les portants, les belles pièces de fête brillent, cette année, les tendances sont très lamé doré, paillettes, petits diam’s et sequins : la mode est décidée tellement à l’avance qu’elle reflète cette année à peine les esprits un peu abattus et moroses. Sur les eshops et les portails de vente en ligne, les collections de Noël sont nombreuses, normal le stock est bel et bien là ! Mais elles cohabitent avec des propositions plus cocooning, plus casual, confortable et cosy. H&M s’est aussi adapté à cette double demande : “Nous avons suivi les souhaits du client avec aussi un grand choix de vêtements plus casual et du loungewear”.

Monica Harmony, influenceuse fan de Vinted est totalement dans cet état d’esprit : “Ma règle numéro un : porter des vêtements avec lesquels vous êtes 100 % à l’aise. Vous n’êtes pas fan des robes ou des talons brillants ? Alors ne les portez tout simplement pas. Et évitez les vêtements serrés. Soyons honnêtes, la saison des fêtes est synonyme de bons repas que vous pouvez savourer à table. Une simple robe ample ou un pantalon fera des merveilles !” Enfin un Noël qui nous ressemble ?

Pour ce réveillon de Nouvel an qui va être sacrément moins festif que les autres (couvre-feu et bulle restreinte devant être respectés à la lettre)… on laisse tomber les petits plats dans les grands et on opte pour des… sandwiches ! Enfin des pistolets s’il vous plaît. Pistolet Original s’est associé avec la maison Didden spécialisée dans le confit belge. Cela donne 6 pistolets au confit, festifs et sucré-salé : brie et confit de mangue au gingembre, foie gras et confit d’oignon ardennais, fromage de chèvre et confit de framboises-litchi, boudin blanc&confit pomme-poire à la cannelle, rillettes de canard et confit de figues. Les 6 mini pistolets bien garnis, 25 € (à commander 48 h à l’avance).

Une épiphanie casse-noisette

Les fêtes se suivent et ne se ressemblent pas. Après Noël et le Nouvel An, place à L’Épiphanie le mercredi 6 janvier. Comme chaque année, Picard a décidé d’innover. Cette fois, sa nouvelle galette en forme carrée cache au sein de son feuilletage une garniture à l’amande, au chocolat et à la noisette. Une découverte à goûter sans modération d’autant que la galette est parsemée de brisures de noisettes caramélisées. Histoire d’ajouter encore du croquant.s

Qui dit galette dit… fèves ! Six fèves sur le thème du ballet Casse-Noisette garniront les galettes. À vous de les trouver et de les collectionner.

Galette des Rois chocolat-noisette (à cuire)

6.95 € 4 à 6 parts

Mora Mora le rhum de Madagascar © D.R.

Pour se mettre dans l’ambiance, il suffit de donner la traduction de mora mora. Autrement dit, pas de stress, détends-toi. Une belle manière d’envisager de déguster un verre de ce rhum venu en droite ligne de l’île de Madagascar. Créée par le Belge Philip Verhelst et son épouse Fanja, cette boisson qui tire à 32 % d’alcool provient d’une recette de la grand-mère de cette ancienne restauratrice. Plus proche d’une liqueur de rhum spéciale, le Mora Mora révèle de notes de vanille (forcément à Madagascar), d’amendes, de café et d’orange. Pas étonnant qu’elle vient de décrocher deux prix au San Diego Spirits Festival dont celui du meilleur produit.

Renseignements et points de vente sur www.rhum-moramora.com

44.95 €