Depuis dimanche, au vu de l’évolution de la situation (augmentation du nombre de cas, transmission sur le sol belge, nécessité de protéger les soignants, disponibilité plus limitée du test de dépistage du COVID19), le Collège de Médecine Générale a indiqué aux médecins une nouvelle procédure de prise en charge. Inspirée des discussions ayant eu lieu au RAG (Risk Assessment Group), cette procédure passe par le tri et la prise en charge des patients par téléphone uniquement. "afin de protéger les soignants et rester capable de répondre au nombre des demandes", indique le communiqué.

Et cela "en attente d’un ajustement officiel de la procédure de Sciensano" qui ne s'est pas encore prononcé.

{{1}}



Pour le Dr Van der Schueren comme pour tous les médecins généralistes, cela signifie de passer bien plus de temps au téléphone pour des consultations qui finalement ne sont pas payées. " Et il n'y a aucune demande de dédommagements prévus à ma connaissance ", exprime le médecin.