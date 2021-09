Le Belge dépense en moyenne 2 600 euros pour l’achat d’un vélo électrique. Difficile de trouver moins cher si on souhaite allier qualité et puissance. Néanmoins on peut contourner ce problème. Il existe différents systèmes pour électrifier son vélo “musculaire”. Oui, en opposition au vélo électrique, on utilise le terme vélo “musculaire” ou vélo “conventionnel.”