Et ce ruban n'est pas tout à fait comme les autres : designé par Coralie Barbier, la créatrice du label Mosaert qu'elle a créé avec Paul "Stromae" Van Haver son mari, le petit objet a pris la forme du symbole de l'infini, un 8 couché. "Bien sûr il m'est arrivé de rencontrer des personnes touchées par le cancer du sein et ce qui s'impose à moi alors c'est la force de ces femmes qui se battent, ce sont des guerrières et des guerriers car des hommes sont aussi touchés", raconte Coralie. "Or, le symbole de l'infini parle aussi de force et d'amour éternel", détaille la créatrice

Pour elle, ce petit ruban symbolise ainsi la force des femmes et l'action sans relâche de Pink Ribbon dans la recherche contre le cancer du sein et surtout dans le soutien que l'asbl apporte à toutes les personnes touchées et le suivi de celles qui sortent victorieuses de la maladie.

Et c'est dans le dessin qu'elle a glissé "l'esprit Mosaert" : "Le pavage, c'est la base de tout ce que l'on crée chez Mosaert; à partir de ce motif, on le détourne, on le change, on rajoute des choses, on le change mais il est toujours bien là ce petit motif géométrique. C'est un peu comme quand on apprend que l'on a un cancer du sein : toute la vie s'en trouve changée, remodelée mais la base est toujours là, bien présente."

Le cancer du sein est toujours le cancer qui touche le plus de femmes en Belgique. 1 femmes sur 9 sera touchée dans sa vie. Chaque jour, 29 femmes apprennent qu'elles sont touchées par ce cancer...

Le Pink Ribbon est à acheter dans plus de 1300 points de vente en Belgique (Carrefour, Planet Parfum, Multipharma, ...) Il est vendu 3€ dont 2 sont directement versés au fonds.

www.pinkribbon.be