Comme l’Angleterre et la Suède, les Pays-Bas ne pratiquent pas le confinement.

Il y a deux semaines, nous évoquions les premières répercussions assez légères du coronavirus sur les activités officielles des familles royales. Deux semaines plus tard, les choses ont drastiquement évolué. Petit tour d’horizon.

En Belgique, plus d’activités à l’agenda du roi Philippe sauf des réunions politiques jusqu’à la prestation de serment du gouvernement de Sophie Wilmès. Le roi qui grâce à ses bonnes relations avec le milliardaire et philanthrope chinois Jack Ma a réussi à débloquer une livraison de masques médicaux. Les quatre enfants du couple royal n’ont plus de cours.

(...)