L'épidémie de coronavirus n'empêche pas la créativité et l'humour... Heureusement ! Et ça fait du bien de regarder des vidéos qui prennent le contrepied de la gravité de la situation. Comme cette danse des mains très drôle d'un comédien iranien, Danial Kheirikhah qui imite les gestes furieux et l'air pénétré d'un chef d'orchestre passionné sur fond de musique classique pour figurer un lavage des mains réussi.

La vidéo a eu beaucoup de succès, mise en ligne fin février, elle compte déjà 470 000 vues sur Instagram. Et en plus, la fin est très drôle. De quoi relativiser un peu et penser à se laver les mains souvent et à fond...