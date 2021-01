Et si on se jouait du coronavirus ? Quitte à subir un virus et tous les changements qu’il implique, l’organisation belge MobileSchool.org a développé un jeu de société pédagogique qui donne aux familles belges l’opportunité de parler avec leurs enfants de l’impact de la crise du coronavirus. "L’objectif du jeu Coronials est d’encourager les familles à discuter des situations difficiles auxquelles nous sommes confrontés, indique l’Asbl active dans 30 pays à travers le monde. Depuis plus de 15 ans, MobileSchool.org développe des jeux éducatifs pour les enfants qui vivent et travaillent dans la rue. La crise du COVID-19 a rapidement créé de nouveaux besoins."

Car pour mieux vivre cette crise, les enfants ont besoin de mettre des mots dessus. "Nous avons donc immédiatement agi pour développer du matériel pédagogique permettant aux enfants de parler des défis auxquels ils sont confrontés pendant la pandémie, raconte Arnoud Raskin, directeur général de MobileSchool.org. Au cours du processus de développement, il était clair que ces nouveaux matériaux n’étaient pas seulement pertinents pour nos partenaires internationaux, mais le seraient également pour les enfants ici en Belgique."

C’est ainsi qu’est né Coronials, un jeu pédagogique qui se focalise sur la résilience mentale des enfants et des jeunes.

Avec un plateau de jeu avec plus de 80 situations et 88 cartes à jouer, les familles sont mises au défi de réfléchir sur les conséquences de la pandémie de manière ludique. "Pendant des mois, nous avons vu des rapports sur l’impact du coronavirus sur les émotions et le bien-être des jeunes. La nouvelle normalité crée beaucoup d’insécurité qui peut se manifester par l’ennui, la peur, la fatigue et le stress. En plus, pour beaucoup de familles, ce n’est pas facile d’entamer ce genre de discussions difficiles avec leurs enfants. C’est pourquoi Coronials a l’objectif d’ouvrir le débat en famille, et d’inclure les jeunes dans la discussion en leur demandant ce qu’ils pensent de la situation actuelle."

Pour la production et la vente, MobileSchool.org a collaboré avec Jumping Turtle Games, Dreamland et Colruyt. Le jeu est disponible depuis le 21 décembre dans les magasins de Dreamland et Colruyt. "En cette période de fin d’année, MobileSchool.org propose également aux profs et aux enfants d’école primaire un ensemble de cours prêts à l’emploi, sous le nom de Radio Coronials. Avec l’aide de 5 vidéos interactives."

L’occasion de parler de tout cela de manière plus légère.