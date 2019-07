En moyenne, un timbre en Europe coûte 0,91 euro pour un envoi non prioritaire et 1,24€ pour un service prioritaire. Mais au Danemark ou en Italie, cela coûtera bien plus cher : 3,63€ pour le premier et 2,80€ pour le second (prix 2018). A l'inverse, en Espagne, c'est environ 55 centimes.

Mais ce qui est constant dans n'importe quel pays, c'est qu'envoyer des cartes postales de vacances reste une sorte de corvée que l'on fait à la va-vite dans les derniers jours de congés... Or, le plaisir de recevoir une carte postale est lui inversement proportionnel à l'obligation de trouver une carte, un timbre, une boîte aux lettres (et quelque chose à dire parfois).

Côté prix, on peut compter qu'envoyer une carte postale d'un pays européen vers la Belgique par exemple coûte environ 1€ la carte postale basique et 1,30€ le timbre (délivré par la boutique de carte postale, en envoi prioritaire) soit 2,30€. Le prix du casse-tête pour trouver la "bonne" carte, celui de la mauvaise humeur parce qu'on a la flemme d'écrire à la main et celui du temps pris à trouver une boîte aux lettres ne sont en revanche pas compris...

Mais tout ça peut être aisément contourné désormais grâce aux applications (ou aux sites web) qui permettent d'envoyer une carte personnalisée avec la photo de ses enfants à la plage depuis son téléphone par exemple et qui arrivera au final sous format carte dans la boîte aux lettres d'heureux destinataires. En voici 4 intuitives et faciles, totalement dédiées aux cartes postales.





1. Fizzer, la plus fun

C'est une appli française que l'on télécharge sur Android ou l'AppStore et qui vaut vraiment le coup d'oeil. Lancée il y a 5 ans ; cette petite boîte est passée de 35 cartes envoyée par jour à 35 000 en 2018 ! Le principe : une carte postale personnalisée à l'extrême : on y glisse ses propres photos dans une multitude de "frames" qui vont de la carte postale beauf que tout le monde adore envoyer à la classe ou la plus design. On y rajoute des filtres, des stickers, du texte. Au verso, on peut choisir son style de police d'écriture, on ajoute sa signature manuellement et on peut personnaliser son timbre et la couleur du tampon affranchisseur. Elle est envoyée sous enveloppe (avec le petit bord "avion" dépaysant). Elle peut être envoyée à plusieurs destinataires qui seront conservés dans votre carnet d'adresses.

> 2,39€/carte à l'unité. Pack de 10 cartes soit 1,99€/unité. www.fizzer.com

© DR



© DR



2. PopCarte, la plus trendy

Cette app française imprime et expédie sous 24h dans le monde entier. Ce qu'on aime, c'est le côté classy des templates proposés, qui permettent de faire des cartes très design, même avec de simples petits selfies. Et tous les petits textes déjà préinscrits.

> à partir de 1,79€ (hors prix du timbre). www.popcarte.com

© DR

3. SimplyCards et sa promo "nouveau client"

Cette app permet d'envoyer des cartes au format XL (15x20 au lieu du standard 11x15). Après impression la carte est vernie pour améliorer le rendu.

> Le coût d'une carte postale standard est à partir de 2,49€ (France ou étranger). Réduction de 20% pour chaque nouveau client. Pack 20 cartes avec -20 % : 1,59€/carte. simplycards.photoweb.fr

© DR



4. bpost Mobil Postcard, la belge

Le service Mobile Postcard de bpost permet d'envoyer une carte photo personnalisée depuis son smartphone. Vous téléchargez votre photo (jusqu'à 5 selon le design de la carte choisie), lui appliquez un thème (été, camp, amour, ...), rajoutez des stickers et/ou du texte. Il n'y a plus qu'à encoder l'adresse de Mamie et Papy et l'envoyer (vous devez vous être inscrit pour le paiement. L'appli est sympa mais moins développée côté template que d'autres services privés. La carte peut être envoyée à plusieurs destinataires en même temps.

Le plus réside dans la possibilité d'envoyer une vidéo : le destinataire recevra sur sa carte postale (également personnalisée côté verso) un code QR imprimé. Une fois scanné, il verra la vidéo que vous lui avez envoyée.

> 2,70€ le crédit, l'envoi vers la Belgique coûtant 1 crédit. Pour 5 crédits, 2,55€/carte. Pour 10, env. 2€/carte. La carte de vidéo coûte 4,05€. https://www.bpost.be