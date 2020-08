Les couches pour bébé, c'est un sacré budget ! Et si l'on connaît dans son supermarché habituel les marques et leur prix, certains sites proposent des comparatifs entre des marques permettant des économies substantielles. Mais en plus un vrai confort pour l'enfant.

La jeune société liégeoise selectos.eu s’est lancé l’objectif d’apporter un comparatif clair, indépendant et gratuit sur une foule de thématiques. C'est ainsi que dernièrement, elle a publié un sujet sur les couches des bébés.

Huit modèles de couches parmi une douzaine de marques préalablement identifiées. Parmi celles-ci, ce sont les Love and Green qui se sont montrées les plus convaincantes, tant d’un point de vue composition que sur les critères d’absorption et de confort, avec une douceur inégalée au niveau des élastiques, à la taille comme aux cuisses. "Le matelas absorbant est composé de plusieurs canaux d’absorption qui permettent de mieux répartir le liquide absorbé. Lors de nos tests, ils se sont révélés efficaces, l’intérieur de la couche étant à peine humide avec 30 ml d’eau absorbés", explique la rédactrice. (184 couches pour environ 66€).

Côté "meilleur pas cher", arrive Pampers, "Pampers a vu son image quelque peu ébranlée par les récentes controverses quant à la composition de ses produits. La marque a néanmoins fait de gros efforts d’information dernièrement, et on ne peut que lui reconnaître, parallèlement à cela, une solidité, un confort et une bonne qualité d’absorption dans la conception de ses couches", énumère l'article. (160 couches pour env. 53€)

Côté haut de gamme, les couches Moltex affichent une bonne composition, dénuée de la plupart des substances controversées. Sur l’ensemble de la couche, près de 50% des matières premières utilisées sont renouvelables. Elles sont supportées par plusieurs labels garantissant la qualité des composants utilisés. (29 couches pour env. 22€)

Comment fait cette jeune société pour y voir clair dans une offre pléthorique qui concerne aussi bien les meilleures enceintes Bluetooth que les sacs à dos enfants, les meilleurs mini-fours, les meilleurs oreillers ou les meilleurs casques avec réduction de bruit ? " Nos rédacteurs sont spécialisés dans différents domaines, ils passent des heures à chercher des infos, recouper, suivre les avis des clients, ils connaissent les sites fiables et cherchent les réponses à des dizaines de questions définies au préalable pour établir un comparatif en retenant 3 ou 6 produits parmi parfois une quarantaine. À chaque fois, le meilleur rapport qualité-prix est mis en avant ", énumère la responsable communication et partenariat, Cléo Dandoy.

Chaque article démarre par " Comment avons-nous fait notre choix", et chaque produit a sa fiche avantages/inconvénients et s’accompagne d’un texte approfondi. " Notre démarche est impartiale, aucune marque ne nous rémunère, nous nous rétribuons par l’affiliation, c’est-à-dire que Selectos prend une petite commission de la part des sites en ligne renseignés sous les produits ." La boîte travaille avec de plus en plus de partenaires d’eCommerce.