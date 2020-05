Quand Jean-Pierre Gérard nous accueille dans l’immense hangar qui constitue son atelier, une odeur unique de peau, de produits chimiques et de poussière nous assaille les narines.

Dans un coin de la pièce, un kangourou bombe le torse, exhibant ses veines ultra-apparentes collées sur des biceps qui feraient pâlir d’envie Jean-Claude Van Damme. À la gauche du marsupial, un chameau regarde l’horizon et, à sa droite, un immense ours polaire en station debout montre les dents. Une antilope posée en équilibre sur ses pattes arrière semble sur le point de donner des coups de sabot au colosse polaire. Quatre guépards tachetés, une poignée d’oiseaux exotiques et un petit singe noir au visage entouré d’un carré de poils clairs complètent le tableau.

Sur le mur derrière eux sont accrochés des crânes de cervidés, trophées de parties de chasse qu’on imagine mouvementées.

