Une importante proportion de sable dans le sol le rend filtrant, drainant et quasiment incapable de retenir l’eau. S’il est léger et très facile à travailler, il s’effrite en séchant et s’envole au moindre courant d’air un peu violent. Il se réchauffe très vite au printemps, grâce à la grande quantité d’air retenue entre les grains de sable, mais devient vite brûlant en été lorsque le soleil luit avec générosité. Tellement brûlant que certaines plantes n’y résistent pas et dépérissent rapidement.

Comment améliorer un sol sableux ?

La garantie de réussite d’une plantation dans un sol sableux ne dépend pas uniquement du choix des végétaux. Il faut également améliorer la qualité de la “terre.” Bien souvent la réaction première d’un jardinier est de faire de copieux apports de bonne terre argileuse. Une idée qui est valable si l’eau est présente dans les 50 premiers centimètres du sol sinon cette technique ne sert à rien, au contraire elle complique un peu plus les choses. En effet la couche de terre argileuse est alors drainée par le sable sousjacent, elle se dessèche à son tour et devient extrêmement difficile à travailler. La solution ? Ajouter de grosses quantités d’humus. Pour ce faire, on peut employer du compost fait maison, des déchets de tonte, du fumier.

Quels types de plantes peuvent pousser dans ces sols ?

Les végétaux qui ont des racines peu nombreuses mais capables de descendre à belle profondeur pour capter l’eau qui s’y trouve, y pousseront bien. Il en est de même pour celle dont le système radiculaire se calque sur celui des cactées : peu profond, il s’étale sur une assez large surface pour profiter de la moindre source d’humidité (pluie, rosée…). Enfin, les plantes qui peuvent se prémunir de la sécheresse en attendant des jours meilleurs conviennent souvent très bien à ces situations particulières. Parmi ces plantes nous trouvons nombre de bulbeuses.

Le savonnier (Koelreuteria paniculata), les bouleaux (Betula sp), le très bel arbre de Judée (Cercis Siliquastrum), le peuplier blanc (Populus alba “N

ivea”), l’arbre à perruques (Cotinus coggygria), les Tamarix au feuillage plumeux et, parmi les vivaces, les énothères (Oenothera sp) qui sont très appréciées des papillons de nuit, les Eryngium, les sauges (Salvia sp), les thyms, etc. Dans le monde des bulbeuses ce sont les tulipes qui aiment le plus ce genre de sol.

Les petites bêtes du jardin: la sittelle

La plante de la semaine: des Macleaya pour un massif volumineux

Rares sont les oiseaux capables de parcourir un tronc d’arbre la tête en bas. Pour la sittelle torchepot (Sitta europaea) ce n’est vraiment pas un problème tant elle est agile et possède des pattes puissantes ornées de griffes qui ne le sont pas moins. Comme le pic épeiche ou le pic-vert, la sittelle a un corps assez trapu, une courte queue et un bec long, droit et pointu. Son habitat est toujours une forêt composée d’une majorité de grands arbres mais elle est aussi très présente dans les jardins, surtout au cours de l’hiver. Au printemps, le mâle commence à chanter puissamment pour faire remarquer à ses éventuels rivaux que la place est prise, qu’il s’agit de son territoire, un territoire qui restera le sien toute l’année. La sittelle choisit généralement un trou dans un arbre pour y faire son nid mais elle peut aussi occuper un nichoir. La femelle y pondra 6 ou 7 œufs blancs tachés de brun rouille. Elle va les couver durant 16 à 18 jours à compter du dernier œuf. Les oisillons, élevés à la dure puisque le nid n’est vraiment pas douillet, sont nourris par les deux parents pendant presque un mois. La sittelle se nourrit de fourmis, de petits coléoptères, de chenilles mais en automne elle va rechercher les graines d’érables, de conifères, des faines et parfois des baies. En hiver la sittelle visite volontiers les mangeoires et apprécie particulièrement les boules de graisse.

Le saviez-vous ?

Vous avez envie d’un important massif au fond du jardin ? Optez sans aucune hésitation pour un groupe de Macleaya cordata. Cette vivace sort vraiment de l’ordinaire à tous les égards. Ses feuilles sont très larges, fortement veinées et d’une belle couleur vert bleuâtre. La texture des feuilles n’est pas sans rappeler celle du cuir. Sa floraison estivale ne passe pas inaperçue non plus. Imaginez de longs épis de fleurs blanc crème se teintant progressivement de rose avant de passer au roux à l’automne et vous serez complètement séduit. L’espèce peut atteindre 1,75 à 2 m de hauteur et même 3 m si le sol garde une bonne humidité. Plus petit, le cultivar “Kelway’s Coral Plume” ne dépasse pas 1,5 m ! Les Macleaya sont des plantes très vigoureuses formant rapidement des touffes imposantes grâce à leurs drageons. Il est par conséquent prudent de ne pas les planter trop près d’autres vivaces plus fragiles sous peine de les voir disparaître sous la masse végétale des Macleaya. Ces derniers apprécient le soleil et les terres fraîches et meubles. La multiplication de ces géantes se fait principalement par récolte des drageons avec une replantation rapide. Cette opération très simple se fait soit à l’automne soit au début du printemps. Les parties aériennes détruites par le gel d’automne doivent être coupées à 20 cm du sol et au printemps suivant les plantes repartiront de plus belle.

La sauge officinale est une plante aromatique et médicinale connue de la plupart d’entre nous. Parfaitement vivace si elle est plantée au soleil et dans un sol bien drainé, la sauge est extraordinaire pour la confection, notamment, de tisanes. Mais saviez-vous qu’à une certaine époque on attribuait à la sauge la propriété de préserver de tout état morbide quiconque en faisait usage ? Un proverbe ancien confirme tous les bienfaits de la sauge : “Qui a de la sauge dans son jardin n’a pas besoin de médecin.” Alors si vous n’avez pas encore ce trésor au jardin, précipitez-vous vite chez votre pépiniériste !