Namur fait partie du top, aux côtés d'autres villes moins sillonnées par les touristes.

Les destinations cachées sont décidément de plus en plus populaires auprès des vacanciers. En ce début d'année, les tour-opérateurs, les compagnies aériennes et les sites internet spécialisés y vont chacun de leurs classements pour référencer les destinations qui seront tendances en 2020. Européens ou mondiaux, villes ou pays, les lieux de villégiature favoris des vacanciers sont scrutés, analysés et répertoriés pour aider les personnes en mal de vacances à choisir où ils passeront leurs prochains week-ends ou mois d'été.

Dans les destinations proches de chez nous, Erevan (Arménie), Palanga (Lituanie) ou encore Tbilissi (Géorgie) sont primés pour figurer parmi la liste de ces lieux méconnus qu'on adorera visiter lors de ces 11 prochains mois, d'après Ryanair. Mais d'autres classements existent, en fonction d'autres critères et surtout élus par les voyageurs eux-mêmes et non désignés selon des projections futures.

Pour la 11e fois, le site European Best Destinations a proposé aux internautes de voter pour leurs villes préférées. Parmi elles se trouve Namur, mais aussi 14 autres villes européennes qui sortent parfois des sentiers battus. En tout, 600 000 personnes ont voté pour leurs meilleures destinations européennes les plus tendances de 2020.