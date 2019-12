L’archipel à la taille d’un caillou a tous les atouts qu’il faut pour devenir votre destination de rêves, à un jet de pierre en avion.

Prêts à plonger dans 7000 ans d’histoire ? Rendez-vous à Malte ! Au cœur de ce petit archipel anglophone situé au milieu des eaux scintillantes de la mer Méditerranée, entre Orient et Occident, vous y trouverez votre destination idéale pour un citytrip rempli d’histoire ou pour une semaine de vacances à la plage à moins de 3 heures de vol de chez vous. Les points forts de ce petit pays sont nombreux et variés. Vous pourrez très vite succomber à ce musée en plein air qui compte près de 320 monuments historiques et trois sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco (les temples mégalithiques, l’Hypoge de Hal Saflieni et la capitale, La Valette). Malte étant une ancienne colonie anglaise, cela veut dire qu’on y roule… à gauche ! La monnaie locale est, quant à elle, bien l’euro, ce qui facilite grandement les choses. Sur cette île, tout est petit sauf l’histoire du pays qui est monumentale. Embarquement !

Début de cette visite avec la capitale tout d’abord qui n’a rien à envier aux autres capitales européennes par sa beauté. Peu étendue, La Valette se visite à pied. Avant de parcourir ce joyau baroque de la Méditérannée, il faut faire une halte aux Jardins du Haut Barraca, tout proches. Ce parc ombragé, construit au-dessus des fortifications sud de la ville, offre une vue inoubliable sur le port et les Trois Cités. Tous les jours à midi, les canons de la Saluting Battery tirent une salve, une cérémonie vieille de plusieurs siècles. Bâtie selon un plan en damier, La Valette était une place forte stratégique, construite sous la menace ottomane. Pratiquement toutes les rues semblent terminer leur course dans le bleu de la Méditerranée. Se perdre dans ses ruelles pavées du XVIe siècle est un pur bonheur. En chemin, on croise d’anciens palais, des auberges où dormaient les chevaliers, des statues, des magnifiques cours intérieures, des terrases ensoleillées, des ruelles ombragées… Bref, La Valette regorge d’endroits exceptionnels. La seule chose qui est unique dans toute la ville et dans une bonne partie du pays, c’est la couleur ocre de ses bâtiments.

Un Belge aura du mal à se sentir dépaysé sur l’île, surtout s’il se rend à St Julian’s, un ancien village de pêcheurs. En effet, on peut apercevoir, dans tous les recoins de la ville, le drapeau de notre pays, fièrement orné, que ce soit sur des bancs, des façades ou même des bateaux au large du port. Réputé pour être The place to be, le quartier de Paceville regroupe ce qui se fait de mieux au niveau de la vie nocturne sur l’archipel. C’est aussi là que se regroupent les expatriés et la jeunesse maltaise. Il s’agit également de la ville estudiantine du pays. Beaucoup de stages de langues s’y organisent. Niveau hébergement, c’est dans cette ville côtière également que se trouvent les hôtels les plus luxueux. Des stars comme David Beck-ham y possèdent un pied à terre également. Qui dit village de pêcheurs dit traditions culinaires. À St Julian’s, vous retrouverez l’ensemble des cuisines européennes sur quelques km². Un luxe pour les plus difficiles d’entre nous sur le plan gustatif.

Vu la minuscule superficie du pays (316 km²), il vous est très facile de visiter plusieurs endroits mythiques de l’île en une journée à peine. Une visite de l’ancienne capitale de Malte et cité médiévale, Mdina, semble également incontournable. Peuplée d’environ 300 habitants, on la surnomme The Silent City et c’est vrai que le silence qui règne à l’intérieur de ses murs est assez frappant sauf quand vous êtes entourés de groupes suivant une visite guidée… Mdina est également surnommée Citta Notabile (la ville noble) car les familles de la noblesse maltaise y ont élu domicile au XIIe siècle. L’ancienne cité fortifiée se visite très rapidement. Sa superficie n’atteint d’ailleurs même pas le km² mais chaque centimètre vous plonge dans 4 000 années d’histoires et dans un décor de cinéma ! En effet, plusieurs séries et films ont été tournés à Mdina. Les fins connaisseurs de Game Of Thrones retrouveront vite les lieux sur lesquels plusieurs scènes mythiques de la série se sont jouées.

Malte, c’est également le paradis des sports aquatiques. L’île a tout ce qu’il faut pour que vous puissiez trouver votre bonheur. Jet-ski, kneeboarding, flyboarding, wakeboarding, ski nautique… vous trouverez de tout, partout ou presque ! La plongée sous-marine est également un pur régal. Autour des petites îles qui entourent le pays, vous trouverez plusieurs points où mettre la tête sous l’eau. Vous pourrez y trouver des épaves de navires de la Seconde Guerre mondiale par exemple. Les plus célèbres et les plus plébiscités des spécialistes sans conteste, le P29, le Um El Faroud, le MV Karwela et le Bleinheim Bonder. Le tour de l’archipel est vite réalisé mais, pour les plus aventuriers, il est très facile de rejoindre les îles de Gozo et Comino à partir de Malte. Beaucoup de surprises vous attendent en chemin comme le Blue Lagoon. Avec ses airs de plage paradisiaque, le Blue Lagoon est LE spot de Comino, cette île minuscule qui compte uniquement trois habitants mais qui est prisée par les touristes au quotidien. On peut d’ailleurs trouver sur cette île le seul et unique hôtel Lagon bleu azur, ses fonds sont si clairs que l’on peut observer le sable blanc et les poissons depuis la surface ! Bref Malte regorge d’activités pour petits et grands, tout aussi divertissantes qu’historiques. Un pays minuscule aux multiples facettes qui vous plaira, c’est sûr !

Lesvous offrent une vue inoubliable sur le port et les Trois Cités.

Profiter d’un coucher de soleil à Malte vous transporte dans un monde merveilleux où les couleurs s’accordent parfaitement pour le plaisir de vos yeux.

Cinq bonnes raisons de venir à Malte

Le climat

S’il peut faire très, voire trop, chaud en juillet et en août, le reste de l’année, les températures sont toujours clémentes. Le meilleur moment pour aller à Malte, c’est en septembre où les températures avoisinent les 25-30 degrés.

Son histoire

Chaque bâtiment à Malte semble avoir une histoire. Il est donc chouette de partir à la découverte de chaque ville ou village car vous aurez toujours un bout d’histoire à découvrir. Mdina et La Vallette en sont les plus gros recueils.

Ses nombreuses plages

Malte étant une île de 27km de long et 14 de large, il n’est pas compliqué de se trouver un coin de plage. En y ajoutant Comino et Gozzo, vous aurez l’embarras du choix pour trouver l’endroit idéal où déposer votre serviette et flâner au soleil.

Ses diverses activités à portée de main

En une journée, il est possible de faire beaucoup de choses différentes sur l’archipel tant tout est à un jet de pierre de nous. Il vous est possible de visiter le matin, profiter des sports nautiques l‘après-midi et manger un bout à La Valette le soir sans faire de nombreux trajets.

La vie nocturne

La Valette ne vibrant que le jour, la nuit tombée, la capitale devient plus charmante et calme. Personne ne s’attarde dans ses ruelles le soir venu, car peu de gens y vivent. Et pourtant, flâner le soir dans La Valette vaut vraiment la peine. Les terrasses des bars s’ouvrent toujours à vous et vous feront profiter d’un bon verre dans un cadre idyllique. Pour les plus fêtards, il faut se rendre de l’autre côté du port, à Sliema ou San Julian’s par exemple. C’est là que tous les fêtards se retrouvent chaque soir de la semaine pour profiter jusqu’au bout de la nuit d’un esprit festif hors du commun et dans un cadre très international.

Comment venir à Malte

En avion : la compagnie aérienne Air Malta propose des vols au départ de Bruxelles Zaventem vers La Valette, tout au long de l’année. Été comme hiver, elle met à disposition des vols quotidiens vers Malte et le plus grand nombre de fréquences vers l’île.

Se renseigner

Office de tourisme Si vous ne savez pas par où commencer votre visite du pays ou pour préparer au mieux votre voyage, vous pouvez faire appel à l’office du tourisme VisitMalta. Celui-ci vous proposera diverses activités selon vos préférences. Courriel : info@visitmalta.com